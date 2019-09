Ende der Welt - Die tägliche Glosse Des Kinis Weitsicht

Vorweg oute ich mich jetzt gleich mal als gebürtiger Nicht-Bayer. Ich huldige auch aus anderen Gründen weder der untergegangenen bayerischen Monarchie noch dem sogenannten „Kini“ Ludwig dem Zweiten. Trotzdem bin ich mir natürlich der Ehre bewusst, ausgerechnet heute, an dem Tag, an dem sich die Grundsteinlegung des Schlosses Neuschwanstein zum 150sten Male jährt, einen Beitrag zum Thema vortragen zu dürfen.

Ja, ich war sogar mal da mit meinem Sohn, habe mich angestellt an der langen Schlange zum Besuch des Schlosses und erinnere mich an die Begeisterung meines Sprösslings angesichts der Filzpantoffeln, mit denen er so schön über das königliche Parkett gleiten konnte und sich im Übermut fast eine Verletzung zugezogen hätte, wäre sein Kontakt mit der Prunksaalwand nicht durch einen der zahlreichen Gobelins – jener schmückenden Wandteppiche – sanft abgefangen worden.

Ich erinnere ich mich auch an meine damalige Verunsicherung ob der erdrückenden Überzahl an asiatischen Gesichtern um mich herum. Kurz fragte ich mich, ob ich in einer chinesischen Kopie des Schlosses gelandet sei. Aber nein, es waren alles Touristen, die den weiten Weg auf sich genommen hatten, um das Original zu betrachten, obwohl sie in der bei uns völlig unbekannten 6-Millionen-Einwohner Metropole Dalian eine – allerdings ästhetisch miserable – Kopie von Neuschwanstein als Hotel stehen haben.

Nun weiß ja auch ein Preuße, dass die teure Baulust Ludwigs des Zweiten Bayern damals fast in den Ruin getrieben hätte. Die Investition von gut 6 Millionen Mark war vor 150 Jahren eine Menge Schotter, wahrscheinlich nach heutigen Maßstäben sogar mehr als die 600 Millionen Euro, die wir Preußen – mit Unterstützung des Geldes bayerischer Steuerzahler! – gerade im Berliner Stadtschloss versenken.

Was das Kopieren angeht, war der bayerische Märchenkönig sogar den Chinesen voraus

Wahrscheinlich waren die 6 Millionen Mark 1869 aber nicht ganz so viel wie heute die 3,6 Milliarden Dollar, die ein amerikanischer Märchenkönig gerade für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko bewilligt bekommen hat – für ein Gebäude, das im Gegensatz zu Schloß Neuschwanstein nicht einmal bewohnbar ist. Vor allem aber werden dieses Bauwerk wohl kaum noch in 150 Jahren Millionen Chinesen besuchen, denn in diesem Fall haben die ja das ansprechend gestaltete Original einer kilometerlangen Grenzmauer und die Amis nur eine ästhetisch miserable Kopie. Wieder ein Beweis für die überlegene Weitsicht Ludwigs des Zweiten im Vergleich zu Donald dem Ersten.

Wo wir gerade beim Thema Kopien sind: Es wird ja immer den Chinesen vorgeworfen, gnadenlos alles abzukupfern. Wäre aber des Kinis Baulust damals nicht durch sein plötzliches Ableben mitsamt vorheriger Entmündigung gestoppt worden, hätte der sich tatsächlich eine Nachbildung des Pekinger Winterpalastes als „chinesisches Sommerschloss“ in den Ammerwald bauen lassen. Was das Kopieren angeht, war der bayerische Märchenkönig also sogar den Chinesen voraus …