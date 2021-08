Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der wahre Ekel heißt Nacktschnecke

Also alle Menschen mit einer instinktiven Abneigung, im Sommer barfuß durch´s regennasse Gras zu laufen, können sich jetzt gelassen zurücklehnen. Denn in der Folge wird es um Nacktschnecken gehen. Jene Schnecken also, die ihr ursprüngliches Gehäuse auf´s Äußerste reduziert oder sogar im wörtlichen Sinne vollkommen ihrem Weichkörper einverleibt haben. Wesen, von denen man sich eh schon fragt, warum der Liebe Gott sie erschaffen hat und auch fürderhin zu seinen Geschöpfen zählt.

Aber dass er sogar eine jede ausstattet mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen, darüber sollte man mit ihm mal diskutieren, bei Gelegenheit. Statement: ich finde Nacktschnecken „ekelhaft“. Was zugegebener Maßen ungefähr so einfallsreich ist, als wenn man Hundebabys süß findet und Trumps doof. Also muss was Anderes her. Zum Beispiel mein leider nicht erfundenes Erlebnis letztens…