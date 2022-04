Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Unterhosen-Index

Oben hui und unten pfui - in wirtschaftlichen schlechten Zeiten sparen Männer an den Unterhosen, und kaufen stattdessen mehr Krawatten. In wirtschaftlich guten Zeiten werden die Röcke der Frauen kürzer, obwohl mehr Geld für mehr Stoff da wäre. Die Logik solcher Wirtschaftsindikatoren verstehe wer will…. Eine Glosse von Ulrike Nikola.

Entschuldigen Sie bitte meine gleich folgende, etwas indiskrete Frage - aber sie dient nicht meiner persönlichen Neugierde, sondern der wirtschaftlichen Statistik und sie hat in Zeiten von Inflation, steigenden Energiekosten und Lebensmittelpreisen eine weitreichende Bedeutung. Also die Frage lautet: Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Unterhose gewechselt, liebe Zuhörer? Ich frage an dieser Stelle ausdrücklich die Männer, nicht, weil sie beim Klamottenkauf die sparsameren Wesen sind und Bügelflicken an den Ellbogen tragen à la Prinz Charles – sondern, weil der Kauf von Herrenunterhosen in finanziell schwierigen Zeiten nachweislich sinkt.

Die Unterhose ist somit ein untrüglicher Wirtschaftsindikator: es steckt also deutlich mehr in ihr, als man auf den ersten Blick vermutet. Die Unterhose gibt untrügliche Hinweise auf aufsteigende und fallende Tendenzen. Dieser schlüpfrige Herrenunterhosen-Index ist übrigens keine Erfindung von mir, sondern die eines ehemaligen US-Notenbankchefs, der davon überzeugt war, dass Männer zuerst bei ihrer Unterwäsche sparen. Oben hui und unten pfui, sieht ja keiner, wenn man die Unterhose schon zum dritten Mal gewendet hat.

Ganz anders bei den Krawatten: Deren Verkauf steigt in Krisenzeiten, weil Mann nach außen Eindruck schinden möchte, auch wenn´s unten drunter mieft. Gespart wird in Krisenzeiten übrigens auch bei Baby-Windeln, gleichzeitig steigen die Verkaufszahlen für Wundsalbe und Mittel gegen Windelausschlag – Autsch!

Zum Schluss noch ein letzter Index der Wirtschafts-Wahrsagerei

Also falls Sie ihr Geld gerade gewinnbringend anlegen möchten, dann am besten weder in Herrenunterhosen noch in Windeln. Auch wenn Sie bislang davon ausgegangen sind, dass diese immer gebraucht werden und damit krisensicher seien.