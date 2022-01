Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Uhraufzieher von Jengen

Nehmen wir mal an, der zukünftige Uhrenaufzieher von St.Martin ist im inneren ein Anarchist. Er weiß natürlich, dass die Menschen im Ostallgäu noch auf den Kirchturm schauen, um die richtige Zeit zu erfahren, nicht auf das Handy. Und er weiß obendrein, dass es – besonders seit der Pandemie – Kinder gibt, die in der Matheschularbeit einfach eine viertel Stunde länger brauchen, um keine vier, sondern eine zwei zu schreiben. Der anarchistische Uhrenaufzieher von St. Martin würde einfach die Uhr zurückdrehen und die auf deutsche Tugenden gedrillte Volksschullehrerin müsste die Stunde verlängern. Die Kinder könnten so den ersten entspannten Leistungsnachweis ihres Lebens schreiben.