Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der totale Monduntergang

Grundfähigkeit aller Medienleute ist Aufmerksamkeit erzeugende Übertreibung. Im Gespräch zwischen Tribünenreporter und Co-Kommentator bei Fußballspielen setzt es nur noch „Weltklasse“, leicht verschämtes „geil“, „mega“ oder „Gänsehaut“. Dabei ist doch klar, dass, um mit Beckenbauer zu reden, „Obergiesing gegen Untergiesing“ nicht im Fernsehen käme. Genau diesen Eindruck aber legt der die Woche lückenlos abdeckende Spielplan in verschiedenen Ligen, Wettbewerben und auf Erdteilen dem Laien nahe.

Und jetzt kommt auch noch die Fußball-WM in Katar. Unerbittlich, unaufschiebbar. Vielen geht´s dabei wie in den letzten Wochen vor der Bargeld-Einführung des EURO vor 20 Jahren. Wir würden gerne nochmal grundsätzlich drüber reden, da ist doch noch nicht alles gesagt, bitte, können wir nochmal…Aber FIFA-Boss Infantino hat uns angewiesen, den Fußball nicht in jede politische Debatte hineinzuziehen. Und dafür, dass das schon längst möglich ist, und den Leuten auch sehr wohl zuzumuten, steht das vorangegangene Fußball-WM-Turnier in Russland. 2018 war die Krim auch schon teils russisch besetzt, wichtiger war allerdings, dass Kroos das Ding in der letzten Sekunde den Schweden in den Winkel betoniert.

Bitte keinen Spott jetzt. Denn die gedankliche und seelische Flucht aus bedrohlicher Wirklichkeit ist die natürliche Überlebenstechnik des homo sapiens. Nur wir sind fantasiebegabt. Das macht uns verletzlich, und ängstlich, das schon. Aber auf der anderen Seite sind wir zum ideellen Höhenflug begabt, und in der Lage, das schnöde Erdenleben hinter uns zu lassen, oder unter uns, und, per aspera ad astra, beispielsweise aufzubrechen zur Eroberung des Weltraums. Die Herren Bezos und Branson haben mit Privatmitteln die Richtung vorgegeben, die Russen und US-Amerikaner können nur noch auf der ISS friedlich zusammenarbeiten, und die NASA will an die glorreiche Epoche bemannter Mondlandungen anschließen. Dabei gilt: Je ärger es hier unten zugeht, desto mehr redet alles vom Weltall.

Zur Entschädigung heute eine totale Mondfinsternis