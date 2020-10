Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Stinkefinger

Das Nackthauen soll im Berliner Nachtleben zwar weit verbreitet sein, das Nacktschauen soll aber jetzt ein für allemal eingeschränkt werden: Maskenmuffeln droht in der Hauptstadt neuerdings ein Plakat, auf dem eine Oma ihren Mittelfinger reckt. Wenn das in Kreuzberg mal nicht als Grußformel missverstanden wird! Besser hätte der Berliner Senat Peer Steinbrück gefragt, der hat mit dem Mittelfinger einst seine Kanzlerkandidatur zerstört und sicherlich auch keine Probleme, damit das Virus zu beseitigen. Vermutlich wollte der Senat Corona noch eine letzte Chance geben, freiwillig aufzugeben. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Anzüge werden derzeit ja kaum gebraucht, Anzüglichkeiten dagegen umso mehr. Vergessen Sie also den Krawattenknoten und schmücken Sie sich lieber mit einer Geste, der Berliner Senat zeigt Ihnen neuerdings auf Plakaten, wie es geht. Mittelfinger raus, Seitenfinger rein und immer schön vor das Gesicht halten, wenn Ihnen ein Maskenmuffel über den Weg läuft.

Natürlich nur bei wichtigen gesellschaftlichen Anlässen und formellen Treffen, etwa bei Hochzeiten, Jubiläen, Führungskräftetagungen und Geflügelzuchtschauen, kurz, überall dort, wo es auf anständige Umgangsformen ankommt und FKK-Gesichter nicht erwünscht sind.

Nun wird es Sie sicherlich wundern, dass ausgerechnet Berlin so drastisch gegen das Nacktschauen vorgeht, wo die Stadt doch weltweit für das Nackthauen bekannt ist. Ab das spielt sich ja erstens im Dunkeln ab und zweitens trägt dabei jeder Mitwirkende Tiernamen oder sogar Tiermasken, was in der Fußgängerzone ja eher selten vorkommt. Deshalb soll dort jetzt ersatzweise eine Oma Abhilfe schaffen und den Passanten neue Stellungen beibringen, der Hand, wohlgemerkt. Ihr ausgestreckter Mittelfinger soll den Weg weisen, nämlich zum angemessenen Mundschutz.

Mal sehen, wie das zwischen Kreuzberg und Neukölln ankommt. Dort und anderswo wird die bekannte Geste ja eher als Grußformel verstanden, auf die keine Antwort erwartet wird. Ob Passanten dafür also stehen bleiben und oder statt nach Hause sogar in sich gehen, sei dahingestellt. Vielleicht hätte der Berliner Senat besser Peer Steinbrück auf die Plakate gedruckt, der vermasselte 2013 ja seine Kanzlerkandidatur mit dem Mittelfinger und hätte sicherlich keine Probleme gehabt, damit auch das Virus zu zerstören.

Doch wollte der Senat womöglich Corona noch mal eine letzte Chance geben, freiwillig aufzugeben, bevor Steinbrück seine gefährlichste Waffe lockert. Der machte sich vor Jahren schon keine Sorgen mehr um seine Spitznamen, und wird sich erst recht nicht um Spitzproteine grämen. Das Virus kann seine Zacken also schon mal einfahren, zumal ja heute im Kanzleramt ein, wie es von dort hieß, „historisches“ Treffen zu seiner allmählichen Beseitigung stattfindet.

Nun fragen sich natürlich viele, wie „historisch“ das Ganze tatsächlich ablaufen wird: Wird Angela Merkel flächendeckende Aderlässe durchsetzen und Markus Söder genug schwarze Galle mitbringen, damit es für alle reicht?

Das Besprechen von Krankheiten ist ja eigentlich eine uralte Heilmethode, Warzen sollen damit ja tatsächlich verschwinden. Alle davon Betroffenen dürfen sich von dem Termin also schon mal Wunder erwarten. Alle anderen müssen sich noch etwas gedulden. Kann durchaus sein, dass dieser Tag so historisch wird, dass der alte Streit zwischen Emil von Behring und Robert Koch ein für alle Mal beigelegt wird und beide Nobelpreise an Jens Spahn gehen, weil er endlich ein Mittel gegen Laschet gefunden hat, das ihm wirklich hilft.

Bleiben Sie wachsam, und achten Sie beim Desinfizieren auf alle Finger, nicht nur den einen!