Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Schatz im Weinberg

In Franken, wo ja ohnehin schon Milch und Honig, oder – weniger bildhaft gesprochen – Wein, Bier und Schäufele fließen, nimmt nun der Trüffelanbau ernsthaft Fahrt auf. In den Weinbergen Röttingens, im Würzburgischen, an der Grenze zum Genussbundesland Ba-Wü, wartet etwa ein Hobbytrüffler geduldig auf die erste Ernte seiner 2018 gesäten Sporenspezialität. Diese erste Ernte kommt frühestens im kommenden Jahr, eher später, hört man. Eindeutig Slowfood, solche Trüffel, und auch die Bayerische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau mit Sitz im idyllischen Veitshöchheim experimentiert mit Trüffel eher noch auf lange Sicht. Dass Wein und Trüffel miteinander harmonieren, hat man schon in der Toscana erfahren, und auch beim Frankentrüffel handelt es sich laut Fachleuten um eine Wiederentdeckung.