Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der richtige Zeitpunkt

Gehen, wenn es am schönsten ist. Was die Rolling Stones von den Beatles lernen können, auch wenn es dazu eigentlich schon zu spät ist. Doch was für die Großen der Musikgeschichte gilt, ist auch ein guter Rat für alle anderen: Den richtigen Zeitpunkt zum Verabschieden nicht verpassen! Das ist ähnlich wie beim Besuch und dem Fisch: Nach drei Tagen stinkt er! Eine Glosse von Ulrike Nikola.

Gehen, wenn es am schönsten ist. Ist das nicht eigentlich totaler Quatsch? Wenn etwas gerade richtig klasse ist, dann will ich es doch weiter auskosten. Weiter machen, verlängern oder sogar noch toppen! Und woher weiß ich denn, wann genau es am schönsten ist? Es könnte ja vielleicht NOCH besser kommen. Oder ist da schon immer auch die dunkle Vorahnung, dass es irgendwann nicht mehr besser geht? Oder die Erfahrung, dass auf den Rausch oft die Ernüchterung folgt? Also besser rechtzeitig gehen und sich durch den perfekt terminierten Abgang unsterblich machen - Knall auf Fall abtreten statt im Abgang einen fahlen Nachgeschmack zu hinterlassen.

The End - so heißt das Schlusslied der Beatles auf ihrer letzten Platte. Genau heute vor fünfzig Jahren haben sie dafür die finalen Takte im Tonstudio in der Abbey Road eingespielt. Vier Wochen später gaben sie die Auflösung ihrer Band bekannt. Es flossen Tränen rund um den Erdball - keine andere Musikgruppe hatte zuvor so viele Fans elektrisiert wie sie.

Aus, vorbei, Schluss - wenn es am schönsten ist. Zurücktreten, wenn man auf der Welle des Erfolgs ganz oben surft. So behalten alle die Beatles in Erinnerung als erfolgreiche, charismatische Pilzköpfe der Popkultur und müssen nicht mit ansehen wie ihre Falten im Alter die dürren Körper zerfurchen, während sie zu einer Abschiedstour nach der anderen starten.

Kein stiller werdender Abgesang wie bei den Rolling Stones, die irgendwann zittrig mit Rollatoren auf die Bühne schlurfen werden. Nein, im Gegenteil: Die ehemaligen Beatles erleben derzeit - also fünfzig Jahre nach ihrer letzten Platte - wie sie erneut gefeiert werden, wie ihre Berühmtheit in dem aktuellen Kinofilm „Yesterday“ aufgegriffen wird: Nämlich dass ihre Songs wieder die Massen begeistern und berühren, dank eines kurzen, weltweiten Stromausfalls und dank eines kleinen, bis dato unbedeutenden Musikers. So wird man zur lebenden Legende der Popkultur - wenn man den richtigen Zeitpunkt zu gehen, nicht verpasst.

Wissenschaftlich heißt das übrigens die Peak-End-Rule: Die Zufriedenheit mit einem Ereignis errechnet das Gehirn nämlich aus zwei Messgrößen: dem Höhepunkt des Ereignisses und dem Endpunkt. Daraus wird eine Art Mittelwert bestimmt. Je rascher auf einen intensiven Höhepunkt das Ende folgt, desto schöner bleibt das Ganze in Erinnerung. Wir sollten daher also nicht nur viel Mühe in einen guten Auftritt investieren, sondern auch in einen rechtzeitigen Abgang - selbst wenn er so lapidar klingt wie: Ich bin dann mal weg!