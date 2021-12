Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Nippel wird 70 Jahre alt

"1. Auspack und freu. 2. Slippel A kaum abbiegen und verklappen in Gegenstippel B fuer Illumination…“. Selbst wenn sie angemessen übersetzt sind, helfen uns Gebrauchsanleitungen wie diese für elektrische Weihnachtskerzen aus Japan nicht unbedingt weiter in einer ständig komplexer werdenden Welt. Im besten Fall lassen sie uns laut lachend mit nicht funktionierenden Geräten zurück. Diese archetypische Erfahrung war es wohl, die Mike Krüger zu seinem größten Hit inspirierte…Eine Glosse von Heinz Gorr.

"1. Auspack und freu. 2. Slippel A kaum abbiegen und verklappen in Gegenstippel B fuer Illumination... 3. Mit Klamer C in Sacco oder Jacke von Lebenspartner einfraesen und laecheln fuer Erfolg... 4. Fuer neue Batterie alt Batterie zurueck fuer Sauberwelt in deutscher Wald." Selbst wenn sie angemessen übersetzt sind, helfen uns Gebrauchsanleitungen wie diese für elektrische Weihnachtskerzen aus Japan nicht unbedingt weiter in einer ständig komplexer werdenden Welt. Im besten Fall lassen sie uns laut lachend mit nicht funktionierenden Geräten zurück. Diese archetypische Erfahrung war es wohl, die Michael Friedrich Wilhelm – besser bekannt als Mike Krüger zu seinem größten Hit inspirierte.

"Der Nippel" hieß der und offensichtlich ironisierte dessen lakonischer Vortrag nebst einfacher Gitarrenbegleitung 1980 die zeitlos enervierende schalterbeamtisch-kafkaeske Art deutscher Zurückweisung, die jedem schon begegnet ist: frei interpretierbar von "dafür sind wir nicht zuständig" bis "stellen Sie sich doch nicht so an…". Der Refrain "Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh'n" ist fast so genial wie die vitale Resignation, mit der Achternbusch sagt: "Du hast zwar keine Chance, aber nutze sie!". Nur eben eingängiger, ohrwurmstichiger, wochenlang ganz oben in den Singlecharts und für die älteren Semester bis heute ein geflügeltes Wort für das moderne Sisyphostum.

Mike Krüger hat immer noch zündende Parodien drauf

Als es noch die ZDF Hitparade mit Live-Auftritten der Sängerinnen und Interpreten sowie eingeblendeten Fanpost-Adressen gab, konnten auch noch Millionen junger Männer über Texte lachen, die unmittelbar Erlebtes durch den Kakao zogen wie "Ich bin Bundeswehrsoldat". Krüger, der gelernte Betonbauer und abgebrochene Architekturstudent, hat sich nach den so erfolgreichen Kalauerhymnen auch als Schauspieler versucht und mit Thomas Gottschalk "Die Supernasen" in den Wind der bundesdeutschen Kinolandschaft gehalten. Dazu kamen etliche TV-Show-Formate bei kommerziellen Sendern, aber auch "Vier gegen Willi" – vom SPIEGEL als anarchischste Fernseh-Sendung der 80er geadelt, was dem Nachrichtenmagazin sicher nicht leicht über die Tastatur ging, da die Show vom Bayerischen Rundfunk produziert wurde.