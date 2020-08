Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der neue Duden

Konrad Duden, den wir den Adam Riese der deutschen Rechtschreibung nennen können, war Direktor eines Gymnasiums im thüringischen Schleiz, als er bei einem Verlag in Leipzig 1872 sein Werk „Die deutsche Rechtschreibung“ herausbrachte. Das Deutsche Reich war im Jahr zuvor erst entstanden. So, wie politisch neuerdings also unter Preußens Führung Einheitlichkeit herrschte, sollte auch das Schriftdeutsche einheitlicher Vorschrift folgen. Bedenkt man, dass Duden aus Wesel am westlichen Rand der heutigen Republik stammte, wollte er vielleicht auch den Schleizer Gymnasiasten – die bestimmt einen starken thüringischen Akzent sprachen – vorschreiben, wie die Wörter im Hochdeutschen lauteten. Hochdeutsch gegen Dialekt, das gilt womöglich sogar für die Schweizer, die die Schreibweisen des sogenannten „Urdudens“ schon 1892 verbindlich übernahmen.

Wir dürfen heute, dankbar und ergeben, die 28. Ausgabe des „Dudens“ entgegennehmen. Seine Vorgänger entwickelten sich im Lauf der Jahrzehnte weg von der verbindlichen Regelsetzung stärker hin zum Beobachtend-Beschreibenden. Sprachkritik verklingt eben ungehört dort, wo einfach Alle sprechen, wie sie es für richtig halten.

Und auf das Sprechen kommt es in Zeiten der Sprachnachrichten im Allgemeinen fast mehr an als aufs Schreiben – zumindest im Privatleben. Wer tippt schon noch ins Handy? Nein, man hält das Gerät kurz wie ein Butterbrot vor den Mund, sagt, was man zu sagen hat, und ab dafür. Das ähnelt dem Diktieren; es stärkt das Vertrauen in Kraft und Wohllaut der eigenen Stimme.

Er verbindet politisch-geschlechtliche Korrektheit mit durch Alter geadelte Autorität

Das Gebot der Gendergerechtigkeit hat das Schriftliche zuletzt aber wieder aufgewertet. Die Verunsicherung, gerade auf Seiten weißer, alter Männer, war und ist groß. Im Grunde hat sie seit der Rechtschreibreform in den Neunziger Jahren nie mehr so richtig aufgehört. Wir vom Radio waren die längste Zeit natürlich fein heraus, da wir nun aber trimedial arbeiten, gilt auch das nicht mehr. Und von der Reform war ja keine Einheitlichkeit ausgegangen, die meisten wissen ja nur noch, dass das Final-„dass“ mit zwei, aber der neutrale Artikel mit einfachem s geschrieben wird, und verlassen sich des Weiteren auf die automatische Korrektur – die heutige Version des Dudens.

Nur beim Gendern, da wird es eben knifflig, weswegen der neue Duden heute auch nochmal extra Tipps mitrausgibt fürs geschlechtergerechte Sprechen und Schreiben. Er dürfte weggehen wie warme Semmeln, denn er verbindet politisch-geschlechtliche Korrektheit mit durch Alter geadelte Autorität. Duden Nummer 28 wird ein Bestseller. Und wir Bayern werden bei strittigen Ausdrücken nachsehen und immer sachte triumphieren, wenn wir den Hinweis finden: „Vor allem im Süddeutschen gebräuchlich.“