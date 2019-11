Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Motorradfahrer

Mit jedem Tag sieht man sie weniger. Den einen hat man schon das Häubchen übergestülpt und festgezurrt. Andere sind in einer Garage oder in einem ehemaligen Kuhstall verschwunden. Und manchen wurde schon im Spätsommer in einem Teil des Gartens ein Carport im Typ Landhausstil errichtet. Mit Holz und Dachziegeln. Das gute Stück soll schließlich trockenstehen bis zum Frühjahr.

Um was geht es. Man könnte meinen, das Auto. Nein, gemeint ist das Motorrad. Und dessen Zeit läuft in diesen Tagen aus. Und die meisten brauchen es bis April auch gar nicht. Für sie ist Motorradfahren Spaß, Zeitvertreib, Hobby. Die letzte Freiheit.

Übrigens, den Begriff Motorradscham kennt Google im Gegensatz zur Flugscham noch nicht. Die Suchmaschine fragt treuherzig: Meinten Sie: Motorrad in Cham, also das in der Oberpfalz. Nein, meinten wir nicht. Andererseits, auch dort wollen viele den Alltag hinter sich lassen: Born to be wild, Easy Rider, sie wissen schon. Aber dieser Film mit Peter Fonda ist auch schon 50 Jahre alt.

Egal, die heutigen Motorradfahrer zehren noch davon. Denn sie sind auch nicht jünger. Motorradfahren ist nämlich zu einer Art Altherrenveranstaltung geworden. Das haben wir Dank einer Studie des Allensbach-Instituts auch schwarz auf weiß. Die Zahl der Motorradfahrer im Alter 50 plus ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Doch die Autoren schieben gleich nach: Auch die Zahl der Jüngeren, die Motorrad fahren, sei wieder gestiegen.

Das sind diejenigen, die voll aufdrehen und denen man beim Schalten noch in fünf Kilometern Entfernung zuhören kann. Die Jüngeren stehen auf Optik, Beschleunigung und Sound, heißt es in der Studie. Und die Älteren? Die stehen auf Komfort und Tourentauglichkeit. Und hilft alles nichts: Für 500 Euro gibt es schon eine beheizte Sitzbank und die dazu gehörigen Handschuhe.

Aber die meisten fahren sowieso nur bis Ende September.

Auch die Zubehörindustrie hat sich auf die Klientel eingestellt, die laut Statistik knapp 40 Jahre auf dem Sattel sitzt. Denn man will ja nicht, dass die Kunden, nach der anstrengenden Alpenüberquerung zum Törgelen in Südtirol von der Sitzbank in den warmen Pool getragen werden müssen. Aber die meisten fahren sowieso nur bis Ende September.

Man darf aber gespannt sein, was heute passiert. Dann wird Bayerns Innenminister Joachim Herrmann neue Polizeimotorräder in Empfang nehmen. Die Wettervorhersage spräche für eine Sitzheizung. Und ob die Polizeistaffel ihre neuen Dienstfahrzeuge gleich eingemottet und erst im Frühjahr aufdrehen darf, wissen wir auch nicht. Nur eines ist sicher. Polizeimotorräder parken sicher in einer Garage und nicht im Car-Port.