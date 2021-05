Ende der Welt Der Millionen-Piks

Aber mehr noch: obwohl das Angebot von Covid 19 düster ist – das Virus hat in den USA so viele Opfer gefordert wie beide Weltkriege plus die in Vietnam und Korea zusammen – um die 600 000. Und dennoch: nö – lass mal die Spritze, wird schon schiefgehen. Und so kratzen die – auch in dem Punkt - unvereinigten Staaten von Amerika an der 60 Prozent Impfquote herum.