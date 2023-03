Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Maulwurf

In Unterfranken geschieht eine unheimliche Unterwanderung. Maulwürfe haben sich Fußballplätze ausgesucht und sind zum Angstgegner geworden. Warum gibt es gerade hier so viele Maulwurfshügel? Eine Glosse von Wolfram Schrag.

Unterfranken erlebt eine unheimliche Form der Unterwanderung. Es geht nichts mehr. Das Urteil der Experten ist vernichtend: Unbrauchbar und unbespielbar. Wir fragen uns: Was passiert in Goßmannsdorf, Sommerhausen oder Ochsenfurt? Sind dort Aliens gelandet, russische Cyberkrieger oder sonstige schlimme Gesellen? Eines ist klar. Das Ergebnis ist weithin sichtbar. Wo man hinschaut, gibt es kleine Erdhügel auf Fußballplätzen. War das Vandalismus von gegnerischen Vereinen? Nein, Maulwürfe haben die Rasenplätze von Fußballmannschaften entlang des Mains mit unterirdischen Gängen versehen und durchlöchert wie einen Schweizer Käse. Und das dabei angefallene Aushubmaterial haben sie an die Oberfläche geschaufelt in Form von Maulwurfshügeln.

Die Platzwarte schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Denn das Ergebnis ist im wahrsten Sinne des Wortes unterirdisch und eine Herausforderung für jeden Sportverein, jetzt zum Ende der Winterpause. Gerade im Torraum und um den Elfmeterpunkt hat der unsichtbare Gegner zugeschlagen. Dort scheint es besonders gefährlich. Es reiht sich ein Hügel an den anderen. Wehe dem Spieler, der hier grätscht, flankt oder zum Kopfball ansetzt und dann über solch einen Hügel stürzt oder ins Gangsystem einbricht, das nur wenige Zentimeter unter der Grasnarbe verläuft. Da könnte die hoffnungsvolle Karriere bei der Jugend beim Ochsenfurter FV, die irgendwann in den Zenit der Champions-League führen könnte, mit einem Knöchelbruch tragisch ihr Ende finden.

Wie gesagt, es geht momentan nichts, auch nicht beim SV Kleinochsenfurt oder beim FC Fahr. Überall gibt es diesen Angstgegner und alle rätseln, warum sich gerade hier die tierischen Schaufelgräber, besser bekannt als Grabowski, eingenistet haben.

Denn Maulwürfe wollen eines, ungestört sein

An der Fußballlegende Jürgen Grabowski kann es kaum liegen, denn der ist schon seit einem Jahr tot. Doch wie so vieles in dieser Zeit hat es natürlich auch dieses Mal mit Corona zu tun. Wir erinnern uns. Vor drei Jahren im Lockdown lagen die Plätze brach und es herrschte diese seltsame Ruhe über allen Sportplätzen. Haltet Abstand und rotweiße Absperrbänder. Und in diese Ruhe hinein kamen Grabowski und seine Brüder und fingen an mit ihrem Werk. Denn Maulwürfe wollen eines, ungestört sein.

Die possierlichen Grabungsspezialisten bewegen sich jahrelang mit ihren überdimensionierten Schaufelhänden in ihrem Tunnelsystem, aber nur dann, wenn man sie in Ruhe lässt. Und während Gartenbesitzer auf die trostlosen Haufen blicken und nicht wissen, wie sie die Maulwürfe wieder wegkriegen, sind hier die Sportvereine eindeutig im Vorteil. Man kann nur raten, leichtes und regelmäßiges Training durchzuführen. Das Vibrieren und die Schreie mögen Grabowski und Co nämlich gar nicht. Dann suchen sie das Weite.