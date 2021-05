Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Mai ist gekommen, die Träume schlagen aus

Theodor Fontane prägte nach ihm den Ausdruck „Geibelei“ – was so viel heißt wie: klingt ja ganz nett, diese Lyrik, ist aber eher inhaltsleer und stereotyp. Eben ein Geibel. Und Wilhelm Busch spöttelte in einer Bildergeschichte über Geibel. Titel: „Balduin Bählamm, der verhinderte Dichter“.

Vielleicht sollte man dem guten Lyriker einfach ein bisschen auf die Sprünge helfen, sein Maienlied etwas modernisieren, 1841 hat er das Wanderlied geschrieben, und seitdem sind ja schon einige Maien ins Land gegangen. Man könnte ja in diesen Maientagen nah am Zahn der Zeit nagend und die Wurzel freilegend dichten: Der Mai ist gekommen, die Träume schlagen aus. Und das mit dem Zu Hause bleiben, dann irgendwie mit Ausgangsverbot ab 22 Uhr und Inzidenzzahlen über 100 verreimen.

Und das Ende erst. So passend!

Da kann doch nur Brenner und Etschtal gemeint sein… Was in meinen ausschlagenden Träumen allerdings nie vorkommt ist Quarantäne und Selbsttests und so was, geschweige denn Restaurants, die schließen müssen und Hotels, die gar nicht erst aufhaben. Aber mei. auch beim Geibel war das ja schon so: