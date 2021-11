Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der klassiche Bankraub stirbt aus

Nein keine Sorge, ich wollte nicht auf die Schnitzelpanik unserer Freund im Nachbarland kommen. Mir geht es um den Bankräuber. Was ist aus dem eigentlich geworden? Das Bundeskriminalamt hat vor kurzem Zahlen veröffentlicht, die einem ganzen Berufsstand den Boden unter den Füßen wegzieht. Gab es 1993 noch 1623 Banküberfälle in Deutschland, waren es im vergangen Jahr gerade mal 80. 80! Wie soll man denn davon leben?

Also, was nun? Eine Branche im Umbruch. Sicher, es hat auch Spezialisierungen gegeben, gerade im Bereich Pyrotechnik. Immer öfter werden Geldautomaten gesprengt, das geht auch außerhalb der Öffnungszeiten und hinterlässt weitaus weniger Schäden, als der gepflegte Überfall tagsüber in der Filiale.

Am wenigsten Probleme haben die Fahrer der Fluchtfahrzeuge

Verhasst sind die, die jetzt als Berater arbeiten – aber das geht ja allen Beratern so. Berater von Banken, die ihnen die Schwachstellen zeigen, in ihren Filialen, am Tresor, am Sicherheitssystem. Visitenkarten mit der Berufsbezeichnung „Sicherheitsberater und Ex-Panzerknacker“ dürften also vermehrt im Umlauf sein.