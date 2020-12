Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Homo Infantilis

Zeitgeist-Seismographen registrieren mittlerweile auch bei den Leistungsträgern unserer Gesellschaft einen nicht zu übersehenden Trend zur Verkindlichung, zur Infantilisierung. So kommt eine GfK-Studie zum Ergebnis, dass fast jede fünfte Frau und jeder neunte Mann auch in geschlechtsreifen Alter nicht auf ein Stofftier verzichten will. „Schnuffi“, „Bubu“ oder „Herr Schmidt“ begleiten den Startup-Hipster im Trendrucksack ebenso in den Coworking-Space wie die karrierebewusste Honorarprofessorin auf den Campus. Allerdings heimlich. Denn natürlich gilt in der Leistungsgesellschaft weiterhin nach außen das Diktum der kühlen Unverletzlichkeit.