Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Erdgeschoss-Effekt

In Zeiten von Packstationen, Pick-Up-Shops und privaten Paketkästen sind Gott sei Dank nicht mehr ganz so viele Online-Shopper auf die Sorte Nachbarn angewiesen, die jeder von uns kennt: die Oma, den Frührentner, die Mutter von zwei kleinen Kindern - eben jene, die bisher - weil im Erdgeschoss wohnend - all unsere Pakete angenommen haben. Eine Glosse von Gregor Hoppe.

Mit diesen Abholstationen überall hat sich das Alles ja erheblich gebessert. Singles verfolgen die Zustellung des Erwarteten auf dem Handy, und gehen zur rechten Zeit zu ihrem eigenen Fach in der Abholstation. Das hat entzerrt, was vor nicht allzu langer Zeit als „Erdgeschoss-Effekt“ traurige Berühmtheit erlangt hatte. Der gestresste Paketbote, von Lieferterminen und Paketmengen gehetzt wie der Fuchs bei der Jagd mit Hundemeute, versuchte, seine Fracht in einer der Erdgeschosswohnungen loszuwerden. Leider oft auch unter dem Vorwand, der richtige Adressat habe auf sein Klingeln hin nicht geöffnet und scheine nicht zuhause zu sein. Es gibt kaum ein traurigeres Bild als das einer hochbetagten Großmutter, die auf das angekündigte Geburtstagspäckchen ihrer in die Ferne verzogenen Tochter wartet, beim Klingeln fast zusammenbricht vor freudiger Erregung und dann minutenlang hinunter ins Treppenhaus blickt, das sich bereits wieder geleert hat und in vormittägliches Schweigen zurücksinkt.

Die Mutter zweier kleiner Töchter, die bei uns im Hochpattere lebte, war damals nicht berufstätig. Oft war sie tatsächlich die einzige Mieterin, die daheim war. Und so ging es ein paar Jahre lang dahin. Sie unterzeichnete so oft auf diesem sonderbaren Displayapparat der verschiedenen Zusteller – der denkbar schlechtesten Schreibunterlage der Welt – bis sie beschloss, als die Kinder schon Krippe und Kindergarten besuchten, wieder arbeiten zu gehen, zumindest halbtags. Auch, weil sie die vielen Pakete leid war.

Der erste Versuch, der Zusendung habhaft zu werden, scheiterte an den Öffnungszeiten des Paketamts

Und so kam's, dass sie nicht zuhause war, als ein Einschreibebrief sie eben dort erreichen sollte. Einschreiben? Muss was Wichtiges sein, abzuholen nach verhinderter Zustellung beim zentralen Paketpostamt. Der erste Versuch, der Zusendung habhaft zu werden, scheiterte an den Öffnungszeiten des Paketamts, die die junge Mutter überschätzt hatte. Beim zweiten Mal reihte sie sich mit zwei kleinen, ermüdeten, gereizten Töchtern in eine sehr lange Schlange von Abholern ein.

Eine Stunde und eine Großpackung Maiswaffeln später stand sie endlich vorm Schalter, das jüngere Kind steckte schreiend unter ihrem rechten Arm. Der Brief stammte, wie sich herausstellte, vom Paketunternehmen selbst. Man habe den werten Namen der Dame so oft als den der Abnehmerin von Paketen Dritter in den Frachtnachweisen vorgefunden, dass man nun anbiete, ihr im Paketzentralamt ein eigenes Abholfach für alle Pakete an unsere Adresse einzurichten. Mit eigenem Schlüssel. Die Frau antwortete verblüfft, sie wolle nicht als freiwillige, unbezahlte Hilfskraft der Paketzustellung unter die Arme greifen. Endgültig raus aus der Nummer war sie aber erst, als der Blick der Schalterbeamtin auf den österreichischen Personalausweis der Frau fiel: Ausländer dürften ohnehin nicht mitmachen.