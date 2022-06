Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Duft der Welt

Menschen schwitzen – schon seit Jahrtausenden ist das so, im alten Ägypten war es mindestens genauso heiß wie derzeit in Mitteleuropa. Wer schwitzt, versucht als moderner Mensch, Körpergeruch möglichst zu vermeiden – Schweißflecken auch. Dafür gibt es Deos, Parfüm oder Cremes. Das war nicht immer so, gerade im Mittelalter gab es schlimme olfaktorische Exzesse… Eine Glosse von Uwe Pagels.

Von: Uwe Pagels