Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ein echter Brocken - der Brockhaus

Können Sie auf Anhieb die Frage beantworten, was genau eine En-zy-klo-pädie ist? Also jetzt mal ganz spontan, ohne verstohlen unterm Tisch mit dem Smartphone zu googeln! Na? En-zy-klo-pädie – wer Altgriechisch in der Schule hatte, versucht das sperrige Wort vielleicht vom Ende her aufzurollen: -pädie – also irgendwas mit Kindern ... ja, gar nicht so schlecht – es geht nämlich um das, was man sich in der Jugend aneignen soll – nämlich enkyklios – also Bildung. Allerdings kommt die Enzyklopädie etymologisch auch aus dem Französischen, selbst wenn Ihnen das jetzt ein bisschen spanisch vorkommt. Etymologie können sie übrigens auch mal nachschlagen. Wobei „nachschlagen“ – sagt das heute überhaupt noch jemand? Wohl eher googeln oder abchecken.