Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Boden der Tatsachen

Die Raumfahrt hat eine Mission. Die ganz großen Fragen zu lösen. Gibt es Leben im All? Kann der Mars je von uns bewohnt werden? Und: Welches ist die beste Beton-Mischung? Ja. Beton. Eines der ungelösten Rätsel der Menschheit. Das Material ist seit Jahrtausenden bekannt. Aber immer noch nicht verstanden. Und kaum einer spricht so begeistert über das Anmischen von Beton wie der deutsche Astronaut Matthias Maurer. Fünfzig verschiedene Arten hat er da oben angemischt, auf der Raumstation ISS.

Da ist er den Sternen zum Greifen nah, in himmlischen Gefilden, hat einen Aufstieg ohnegleichen hingelegt – und das, was ihn am meisten umtreibt, ist, was frisch gegossener Beton wohl ohne die Schwerkraft so macht. Einmal Materialwissenschaftler, immer Materialwissenschaftler.

Doch mit dem fröhlichen Rumgepanschel in den unendlichen Weiten ist es nach dieser Woche dann wohl erstmal vorbei. Matthias Maurer fliegt zurück – back to earth. Zurück auf den Boden der Tatsachen. Zurück auf den Planeten, auf dem Beton ganz fantasielos nach unten gezogen wird. Ein richtiger Downer. Da hat es sich erstmal ausgeknutscht mit dem Cosmic Kiss, so nennt Maurer seine Mission, und es warten wieder Wörter wie Aluminiumschaum-Spritzschichtverbund auf Matthias Maurer.

Matthias Maurer - bald wieder ein Mensch mit viel Bodenhaftung

Aber ein kleines Schmankerl gibt er uns noch: Die CosmicGymChallenge. Eine richtig gehende Kampfansage an die Schwerkraft. Auf der Cosmic Kiss-Webseite seines saarländischen Heimat-Landkreises Sankt Wendel sind sie bald zu finden: Die Fitness-Tutorials von Matthias Maurer zum Mittrainieren. Sein verschwitztes Sport-T-Shirt wird dann, zurück auf der Erde, in einer Weltraum-Ausstellung zu sehen sein. Hoffentlich hinter Glas. Und das Leben nach dem großen Traum „Weltraum-Astronaut“ plant Matthias Maurer auch schon ganz bodenständig. Zurück auf der Erde könnte er vermutlich so vieles haben. Und was wünscht er sich? Endlich mal wieder ein Getränk mit Kohlensäure. Pizza mit Knusperrand. Und einen richtigen Kaffee mit Milchschaum obendrauf.