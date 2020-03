Ende der Welt - Die tägliche Glosse Depp verklagt Sun

Jetzt reden wir mal von was anderem!

Der High Court in London dürfte erzittern bis in seine neugotischen Grundmauern: Seit 1875, dem Gründungsjahr der Königlichen Gerichtshöfe, ist wohl kaum einmal ein solcher Auflauf an Glamour und Prominenz zu erwarten gewesen. Die Gerichtsgebäude liegen ja am „Strand“, der Straße, die die „City of London“ mit der „City of Westminster“ verbindet. 1897 lag ein „toter Mann am Strand“, was Bert Brecht dann in seiner Ballade vom „Meckie Messer“ aufgriff. Von Meckie Messer, dem „man nichts beweisen kann“, kommen wir über „Edward mit den Scherenhänden“ zu Johnny Depp, dem Schauspieler, der diesen Edward gab. Und schon sind wir beim Kläger in dem Fall, der ansteht vor dem High Court.

Johnny Depp hat das britische Schund- und Schandblatt „The Sun“ verklagt, und zwar, weil die Zeitung den Schauspieler einen „Ehefrauen-Verprügler“ nannte. Denen, die in der „chronique scandaleuse“ des Hollywood-Stars nicht ganz so firm sind, sei gesagt, dass er einen wohl gerechtfertigten Ruf als „Hotelzimmer-Zertrümmerer“ mit in seine Beziehungen und Ehen brachte. Im anhängigen Fall stellt das Anwaltsteam der „Sun“ darauf ab, Depp habe einen scharfkantigen Gegenstand auf seine damalige Gattin Amber Heard geworfen. Das, zusammen mit vielen, vielen anderen Übergriffen, erfülle ja wohl den Straftatbestand der Gewalttätigkeit, was die Bezeichnung „Ehefrauen-Verprügler“ rechtfertige.

Umgekehrt, so beteuert Depp, habe Amber Heard ihm eine Flasche hinterhergeschleudert, diese sei zerbrochen, und an diese Schnittfläche habe Depp das oberste Glied eines seiner Mittelfinger verloren. Ein coupierter Mittelfinger, für einen argen Wüterich, erscheint von ferne ­– die Wahrheit kennen wir nicht – wie eine der Strafen, die der Liebe Gott immer noch nach Augenmaß flugs zu verteilen weiß.

Dem Londoner Richter, der diesen Salat auf sich zukommen sieht, dürfte unter der Perücke der Schweiß schon mehrmals ausgebrochen sein

Allerdings beteuern Winona Ryder und Penelope Cruz, frühere Gespielinnen, ihnen habe Depp seinerzeit kein Leid getan. Ob der High Court das als sachdienlichen Hinweis wertet, bleibt offen. Vanessa Paradis, eine frühere Gattin, verteidigt Depp ebenfalls. Frau Heard hat zwar zugegeben, nicht nur geschlagen worden zu sein, sondern auch zurückgeschlagen zu haben, den Flaschenwurf aber weist sie von sich.

Dem Londoner Richter, der diesen Salat auf sich zukommen sieht, dürfte unter der Perücke der Schweiß schon mehrmals ausgebrochen sein. Wir dürfen ihn getrost zu den Befürwortern weltweiter Ausgangssperren rechnen. Denn unter Hinweis auf das Corona-Virus und damit einhergehende Reisebeschränkungen hat er den Prozessbeginn auf unbestimmte Zeit vertagt.