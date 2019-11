Ende der Welt - Die tägliche Glosse Demo-Traktoren für alle!

Gewissermaßen mit Pauken und Trompeten haben die Bauern jetzt wieder auf ihre Lage aufmerksam gemacht – da sie offenbar in der Mehrheit eher unmusikalisch sind, sind sie mit ihren Traktoren angerückt – hunderte allein von Bayern nach Berlin.

Tausende Autofahrer werden geflucht haben – aber, es ist das Wesen der Demonstration – demonstrare = deutlich bezeichnen, darlegen – dass der Protest ausreichend sichtbar wird – das ist den Bauern jedenfalls mal wieder gelungen durch ihre Tour mit dem Arbeitsgerät. Früher sind sie mit Mistgabeln losgezogen – das war nicht weniger bedrohlich.

Es gehört zur Geschichte des politischen Protests, dass mit Symbolen gearbeitet wird. Nun gibt es aber viele Berufsstände, die nicht mit derlei monströsem Gerät auf sich aufmerksam machen können wie die Bauern: Leute, die in Callcentern arbeiten, Putzfrauen oder Prostituierte. Sie alle und noch viele mehr hätten Anliegen, die sie vielleicht gerne auf die Straße tragen würden, wenn sie nur auch so demonstrativ auftreten könnten. Gut, Soldaten, die könnten sogar mit Panzern ausrücken – wenn sie denn fahren würden.

Dieses Problem haben die Landwirte nicht, im Gegenteil: 200 bis 300 kraftvoll brummende PS unter der Haube sind ebenso normal wie Kaufpreise um 200.000 Euro für die glanzlackierten Ackerschlepper. So schleicht sich bei der Demo die ungewollte Botschaft ein, dass es den Besitzern solcher Fahrzeuge, mit denen sie tagelang durch Deutschland tuckern, ja eigentlich so schlecht gar nicht gehen kann. Das wäre ungefähr so, als würden Flugzeugpiloten zum nächsten Streik mit ihren Privatjets in Frankfurt einschweben.

Ganz anders verhält es sich natürlich bei den derzeit ja ebenfalls streikenden Flugbegleitern, im Wesentlichen sind es Flugbegleiterinnen, die so genannten „Saftschubsen“. Sie könnten lediglich mit ihren Wägelchen vor der Brust zum Sternmarsch anrollen, was für eine lächerliche Vorstellung und darum geht auch nicht viel vorwärts.

Aber könnten hier mit kluger Gerätewahl Berufssparten etwas rausholen, die zwar nicht wirklich Aufsehen in der Öffentlichkeit erregen, aber umso mehr Grund dafür hätten? Die Altenpflegerinnen beispielsweise, wenn sie in Rollstühlen gebrechliche Greise am besten mit Infusion am Arm auf dem Weg zum Sozialministerium vor sich her schieben – da tut schon der Gedanke weh und es ehrt sie, in stiller Demut die unerträglichen Zustände und Arbeitsbedingungen zu ertragen. Vielleicht sollten sie sich einfach mal die Traktoren ausleihen!