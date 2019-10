Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das Runde muss ins Runde

In den folgenden Betrachtungen kommt es im wahren Wortsinn auf jeden Schlag an. Nicht den Schlag einer Uhr allerdings, auch nicht den auf die Nase des Gegners, weit gefehlt. Hier darf nichts zittern, nichts wackeln, höchste Konzentration ist unbedingt geboten.

Wenn sie bei „höchste Konzentration“ an einen legendären Bundestrainer denken, sind Sie auf der richtigen Spur. Es geht um Sport, um Ballsport, allerdings nicht, da endet die Gemeinsamkeit, um Fußball.

Es geht um Mini-Golf – die kleine Variante des leicht elitären Rasengolfs. Minigolf ist im Trend, und wie. In der chinesischen Metropole Zhouzhang beginnen heute die Minigolf-Weltmeisterschaften, ausgerichtet von der World Minigolf Sport-Federation, ein Verband, ähnlich mächtig wie die FIFA, mit 63 Mitgliedsstaaten. Die ersten Titelkämpfe außerhalb Europas, schließlich wurde Minigolf in Deutschland, in Traben-Trabach, erstmals ernsthaft auf einer genormten Bahn gespielt. Wo sonst?

Wir Deutschen wären nicht so deutsch, wenn wir uns also nicht akribisch auf die Mini-Golf-WM vorbereitet hätten. Los geht’s mit dem Bahnbelag. Filz oder Beton – oder beides? Also Filz auf Beton? Welche Härte muss der Ball haben, welches Gewicht, welche Sprunghöhe und welche Farbe? Welche Laufruhe? Und: welches Eisen, vulgo welchen Schläger nimmt man? Mit Schlaggummi oder ohne? Wie überträgt man den Impuls auf den Ball? Wie überwindet man die Weitschlag-Bahn? Und dann: schafft man Wippe und Looping mit einem Schlag, ohne zu überreißen? Obacht: es drohen Flacheisen – oder Rohrbanden und Hindernisse aus Beton oder Stein. Und bei Fehlern sogar Strafen, von mündlichen Ermahnungen über Strafpunkte bis zur Teamdisqualifikation. Minigolf ist ernst. Auch in Zhouzhang in China.

Sportunfälle gerade auf Betonbahnen sollen derzeit stark zunehmen

Wer abseits der WM mit der Familie und drei unmündigen Kindern am Wochenende eine Partie spielen geht, sollte vorbereitet sein. Er weiß oft nicht, welche Fährnisse lauern. Ein Schläger und ein Ball, denkt der Laie, müssen reichen, um die Bahn zu bezwingen und dem Nachwuchs mal wieder zu zeigen, was Papi kann. Blamieren sie sich nicht. Denken sie beim ersten Aufschwung auch an die Stabilität ihres Körpers. Sportunfälle gerade auf Betonbahnen sollen derzeit stark zunehmen.

Wenn gar nichts mehr hilft, der Familienfrieden zu zerbrechen droht, weil der Vater gepatzt hat, wenn der Ball mal wieder regelwidrig die Bahn verlässt oder das Loch partout nicht zu finden ist: die Sprunghöhe war falsch. Oder es fehlt einfach das richtige Gummi. Hätte man wissen müssen. Sport ist Ernst. Und Minigolf ist Präzisionssport. Und wir sind Weltmeister. Ehrgeiz ist also geboten. Auch auf der Anlage gegenüber, nicht nur in Zhouzhang.

Nächstes Wochenende dann, bei Filzbahn oder Beton. Und immer dran denken: das Runde muss ins Runde, das ist der Unterschied zum Fußball.