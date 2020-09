Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das Krokodil

Fast hätten wirs geschafft. Fast hätten wir den Sommer ohne Sommer-Ungeheuer hinter uns gebracht. Wochenlang noch nicht mal ein Problem-Gummibärchen oder eine vor dem Wanderer-Irrsinn ausgebüchste Almkuh. Da kommt doch tatsächlich noch so ein Krokodil ums Eck. Na gut, nur in Sachsen-Anhalt, aber immerhin. Eine Glosse von Gabi Kautzmann.

Och Nö. Fast hätten wirs geschafft. Fast hätten wir den Sommer ohne Sommer-Ungeheuer hinter uns gebracht. Obwohl kein Fußball war und kein Olympia, und auch kein Wahljahr - jedenfalls nicht bei uns. Obwohl also zunächst alles daraufhin deutete, dass in diesem mega-öden Sommer jeden zweiten Tag ein Kaiman, eine Schnappschildkröte oder ein Killerwels aus dem Baggersee auftauchen würde, um sich in den klaffenden Lücken der Boulevard-Schlagzeilen breit zu machen. Nichts. Wochenlang. Noch nicht mal ein Problem-Gummibärchen oder eine vor dem Wanderer-Irrsinn ausgebüchste Almkuh. Ob sie nun Yvonne geheißen hätte oder Alice. Wir haben mit allem gerechnet. Mit der Ostsee-Riesenkrake Moby, die die Strandkörbe heimsucht. Mit dem Ungeheuer vom Eibsee, das mangels besichtigungswütiger Chinesen unschuldige Münchner Kindln erschreckt. Oder mindestens mit dem halbtoten Kini, der auf seinem versenkbaren Tisch von Neuschwanstein gen Himmel fährt und vorher am Schachen noch eine Opiumpfeife raucht. Aber nichts dergleichen.

2020 gabs keine Schlagzeilenlücken. Und kein einziges Sommerlochtier. Außer Corona. Aber das ist ja kein Tier, sondern ein Virus. Und außerdem echt. Corona hielt die gesamte Staatsregierung und jeden einzelnen Gemeinderat auf Trab. Täglich kamen neue Vermeidungsstrategien, Reisewarnungen, Risikogebiete, Maskenpflichten - denn die Politiker waren ja auch nicht weg. Sie sind genauso daheim geblieben wie wir und haben sich vor lauter Langeweile immer neue Regeln ausgedacht. Nur die vom Kultusministerium, die scheinen alle verreist gewesen zu sein. Jedenfalls hörte man von dort wochenlang nichts. Erst jetzt haben sie ihre "Schulfamilie" wieder zusammengesammelt, und fangen langsam an darüber nachzudenken wie das jetzt nächste Woche genau gehen soll.

Nahrung findet es genug: notfalls auch einen Yorkshire Terrier beim Stöckchen-Tauchen

Und so hätten wir eine Woche vor Schulanfang fast die Klappe zu machen können über dem Sommerlochtier 2020. Da kommt doch tatsächlich noch so ein Krokodil ums Eck. Na gut, nur in Sachsen-Anhalt, aber immerhin. Wie weit ist die Unstrut weg und gibts da eine Wasserverbindung nach Bayern? Nach Hamburg könnte es schwimmen, sagte der unvermeidliche Krokodilexperte irgend einer Zeitung, und im übrigen seien Krokodile ja wechselwarme Tiere und könnten sich sowohl Temperaturen über 20 Grad als auch unter 10 Grad anpassen. Hamburg geht also. Bayern auch. Nahrung findet es auch genug. Enten, Fische, ausgewilderte Meerschweinchen. Notfalls auch einen Yorkshire Terrier beim Stöckchen-Tauchen.

Die Polizei hat nach dem Krokodil gesucht. Und natürlich keins gefunden. Vermutlich handelte es sich um ein aufblasbares Spaßkrokodil, das sich einen Spaß daraus gemacht hat, nach aufblasbaren rosa Flamingos zu schnappen und aufblasbare Palmeninseln samt aufblasbarer Strandbar zu entern. So was ist ja im abenteuerarmen Sommer 2020 schon mal eine Aufregung. Jetzt sind die Seen kalt und leer. Und irgendwo macht ein Krokodil: Pffffffffffffffffffffffffff