Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das Kreuz mit der Wahl

Wegen dem Corona-Virus darf man bei der Kommunalwahl in Bayern seinen eigenen Stift in die Wahlkabine mitnehmen. Jetzt wird aber auch gefordert, dass man seine eigene Brotzeit mitnehmen darf. Aufgrund der Komplexität der Wahl sind nämlich Fälle bekannt geworden, wo Wähler nach acht Stunden in der Wahlkabine bewusstlos vom Stuhl gefallen sind. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Wenn Sie damit einverstanden sind, dann machen wir jetzt mal drei Minuten Corona Pause. Ja? Gut. Es gibt nämlich - man möcht’s kaum glauben - auch noch andere Themen in diesen Tagen. Zum Beispiel sind am Sonntag in Bayern Wahlen, Kommunalwahlen. Komplizierte Wahlen sind das, da kann man nämlich nicht nur EIN Kreuzerl machen, da hat man so viele Stimmen, wie der Gemeinderat Sitze hat. Kumulieren und panaschieren kann man da. Also genau das machen, was eine demokratische Wahl auszeichnet: Kreuz und quer genau diejenigen auswählen, denen man am meisten zutraut. Großartig, finde ich!

Eigentlich sind wir Kabarettisten ja dagegen. Grundsätzlich. Wir leben vom polemischen Protest und nicht von der Moral. Wir sind die professionellen Scheiße-Finder. Aber im Fall der Kommunalwahl muss ich jetzt einmal sagen: Respekt! Da können wir stolz drauf sein. Ich sage das, weil Kritik aufflammt, an der Art, wie wir Bayern unsere Gemeinderäte wählen. Da heißt’s, dass es viel zu viele Bewerber gäbe, Kandidaten, von denen man noch nie was gehört habe, dass Kreuzerl nach Zufall vergeben würden, die Gemeinderäte zersplittern und - der Einwand darf in Deutschland natürlich NIE fehlen: Das viele Papier und danach der viele Müll. Super Argument. Ich finde auch, wir sollten das Wählen bleiben lassen, der Umwelt zuliebe.

Aber auch die anderen Punkte: Wahlen nach Zufallsprinzip, zu viele unbekannte Kandidaten. Entschuldigung: Bei jeder Wahl werden Gesichter gewählt. Oder warum hat sich unsere Gott-Kanzlerin seinerzeit auf Wahlplakaten stylen lassen, dass sie ausschaut wie eine Mischung aus Ostdeutscher Nachrichtensprecherin und ayurwedischer Wellnessberaterin? Weil sie befürchtet hat, dass sie keiner wählt, wenn sie ausschaut, wie sie ausschaut.

Schauen so Sternstunden der Demokratie aus?

Und überhaupt, wie sollen denn Wahlen idealerweise ablaufen, wenn die bayerische Kommunalwahl angeblich so irrsinnig kompliziert ist? So wie die Europawahl vielleicht? Wo wir alle mit Spitzenkandidaten zugedröhnt wurden und am Ende die Panzeruschi Kommissionspräsidentin war, ohne dass sie auf irgendeiner Wahlliste zu finden gewesen wäre? Schauen so Sternstunden der Demokratie aus?

Oder gleich so wie in der DDR? Da hat’s auch Kommunalwahlen gegeben. Da hat man gar keine Kreuzerl machen müssen. Nur den Wahlvorschlag der SED falten und in die Urne werfen. Da haben dann 1989 viele den Wahlzettel mit einem fetten Kreuz durchgestrichen und eingeworfen. Dann hat die SED gesagt: Schau her, die Leute haben unsere ganze Liste angekreuzt. Gut, dann war’s allerdings auch bald vorbei mit der DDR.

Also: Freuen wir uns, dass wir am Sonntag so frei wählen dürfen und nützen wir’s aus! Es könnte auch ganz anders sein.

Eben alles eine Frage der Perspektive.