Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das Känguru

Das südbadische Müllheim liegt im Markgräflerland im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Unweit, im Schweizer Kanton Thurgau – am südlichen Bodenseeufer – gibt es ein weiteres Müllheim. Der Ortsname passt aufs erste Hören weder in die ja höchst reinliche Schweiz noch in den vom Ruf der Kuckucksuhr widerhallenden Hochschwarzwald.

Mit Müll im Sinne von Abfall aber hat der Name auch nicht das Geringste zu tun. Vielmehr leitet er sich her von den vielen Wassermühlen, die beidseits des Klemmbachs einst standen. Mag die eine oder andere Mühle am rauschenden Bach auch gelegentlich geklemmt haben statt geklappert, man möchte wetten darauf, dass der Klemmbach nach einer Klamm benannt war, der er etwas weiter bergan vielleicht entspringt.

Aber genug der Flurnamenforschung. Denn die unerhörte Begebenheit, die sich in Müllheim jüngst zutrug, wird gewiss Wasser sein auf die Mühlen derer, die mit dem heutigen Datum einzig Fabulieren und Fake News verbinden. Gegen diesen Verdacht feit uns freilich als Gewährsmedium die grundsolide Stuttgarter Zeitung.

Das Känguru flüchtete direkt ins Büro des Baustoffhändlers

Ihr zufolge erblickte der Besitzer eines Baustoffhandels in Müllheim durch sein Bürofenster auf dem Nachbargrundstück ein Känguru, und machte hiervon eilig Meldung. Den Sicherheitskräften gelang es zunächst nicht, das Tier einzufangen; vielmehr flüchtete das Känguru direkt ins Büro des Baustoffhändlers, das dieser inzwischen freilich geräumt hatte. Dort saß es dann in der Falle.

Wer in seiner Kindheit die Fernsehserie „Skippy, das Buschkänguru“ aufmerksam verfolgt hat, kann kaum daran zweifeln, dass das verständige Tier uns mit seinem Verhalten etwas sagen wollte. Ähnlich wie Lassie, die Collie-Hündin, die übrigens stets von Rüden gespielt wurde, und mit hoher animalischer Intelligenz jaulend und maunzend die Menschen um sie herum aufmerksam machte auf drohende Gefahr oder dahin lotste, wo jemand in den Brunnen gefallen war.

Die Corona-Krise hat vieles in Vergessenheit geraten lassen, was uns zuvor noch auf den Nägeln brannte – Australien etwa, für dessen allmählichen Wiederaufbau das Müllheimer Känguru sich womöglich einsetzen, jedenfalls sinnvoller Weise bei einem Baustoffhändler in der Umgebung vorsprechen wollte.

Dass der rechtmäßige Halter noch vor dem Zugriff der Sicherheitskräfte das übrigens unbewaffnete Känguru wieder einholen konnte, wie man das heute nennt, spricht nicht nur für selbstkritische Vernunft bei dem Beuteltier, sondern auch für tiefe Bescheidenheit. Es fügte sich darein, so verständlich sein Anliegen auch gewesen sein mag, sodass der ganze Hochschwarzwald dankbar mit einstimmte: „Kängu-ruck, ruck, ruck an meine grüne Seite, i´ hab Di´ gar zu genn, i´ ka´ di´ leide.“