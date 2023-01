Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das ganz neue Lotto-Feeling

Es gibt in Deutschland nicht viele bundesweit tätige Organisationen, die sich laut eigener Statuten an so unterschiedlichen Zielen wie dem "des Spielerschutzes … der Lenkung des Spieltriebs in geordnete Bahnen, der Abwehr von Begleitkriminalität und der Förderung des Gemeinwohls orientieren". Wer etwas vorschnell auf den DFB tippt, liegt falsch und hat nicht nur beim Punkt 'Abwehr' zu idealistische Vorstellungen. Nein, dahinter steht der DLTB, der Deutsche Lotto- und Totoblock. Diese Gemeinschaft mit dem sperrigen Namen "der 16 selbständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern" hat auch ohne glücklose Auftritte im vergangenen Monat beschlossen, Neuerungen einzuführen. Um noch mehr Transparenz und Pannensicherheit zu gewährleisten.