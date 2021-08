Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das fotografierte Käsebrot

Schwarz-weiß sähe selbst der zäheste Schweinsbraten ästhetisch und zum Anbeißen aus

Was es zu Louis Daguerres Zeiten vor 180 Jahren auch noch nicht gab, war der #nofilter. Den verwendet mein Freund D. immer, wenn er etwas in ein soziales Netzwerk stellt. Dieser Hashtag ist ja nicht nur eine technische Packungsbeilage. Nein, er unterstreicht auf subtile Weise das eigene Ausnahmekönnen, nach dem Motto: „Ganz ehrlich: der Berg, der See, mein Käsebrot ich selber schaue wirklich so super aus!“