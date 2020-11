Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das Ende des Deutschen Fernsehballetts

Deutschland läuft nicht mehr synchron – kein Wunder, hört das Fernsehballett doch am Monatsende auf. Folglich will sich die CSU nicht mehr der Größe nach aufstellen, Friedrich Merz nicht mehr im Gleichschritt gehen und Olaf Scholz nicht mehr den Nussknacker spielen. Immerhin: Womöglich kommt Christian Lindner mit einer Straußenfeder nächstes Jahr über die Fünfprozent-Hürde. Die Kanzlerin verlegt sich derweilen auf den Ausdruckstanz und wirft mit ihren Mundwinkeln längere Schatten als Anita Berber. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Haben Sie auch das komische Gefühl, dass in Deutschland derzeit nicht mehr alles synchron läuft? Kein Wunder, dass Deutsche Fernsehballett macht Ende des Monats dicht, nach knapp sechzig Jahren. Und kaum hat sich das rumgesprochen, fangen so ziemlich alle an, aus der Reihe zu tanzen.

Friedrich Merz ist ja schon länger nicht mehr im Gleichschritt mit der CDU, die CSU will sich nicht mehr der Größe nach aufstellen und Olaf Scholz nicht mehr als Nussknacker herhalten. Gut, es werden jetzt jede Menge Straußenfedern frei, da kann sich Christian Lindner rechtzeitig vor der Bundestagswahl eine aufsetzen, um doch noch über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen. Und für die all die ausrangierten Leder-Imitate dürfte sich schon Dorothee Bär interessieren.

Aber ansonsten ist die Abwicklung des Fernsehballetts doch eine eher traurige Angelegenheit, hat es uns doch alle jahrzehntelang einigermaßen heil über die Showtreppe geholfen und das wohlige Gefühl gegeben, dass Akrobatik und Erotik miteinander mehr Sinn machen als nacheinander – natürlich nur, solange die Musik spielt. Damit ist jetzt also Schluss und wir sind auf den Ausdruckstanz zurückgeworfen, jeder für sich allein und ohne Rhythmus, dafür jedoch mit dem unbedingten Willen, die Gefühle in Bewegung umzusetzen.

Angela Merkel macht das ja bereits vor: Ihre Mundwinkel werde auch heute bei der Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten wieder längere Schatten werfen als die legendäre Anita Berber und ihre Augen feuriger funkeln als die unvergessene Hexentänzerin Mary Wigman.

Klar, ist auch alles Kunst, aber das Fernsehballett war eben mehr: Dekoration, und zwar eine, die wirklich alle Schlager im Rahmen hielt, sogar die bodenlosen und aus demselben gefallenen, was für das Tanzensemble mitunter anstrengender war als die Beine hochzuwerfen, denn nicht jeder Sänger kam stimmlich auf Hüfthöhe und optisch über die Stiefelschäfte. Das nannte sich dann Kult, wie alles, was mehr Mut beweist als die Person, die dahintersteht.

Gut, wir wollen die Hühneraugen nicht davor verschließen, dass das Fernsehballett immer wieder Spott aushalten musste, aber eben auch Samstagabend-Shows und sogar Auftritte am Sonntagvormittag, was für so manchen Choreographen sicherlich schmerzhafter war, denn nur, weil der eine oder andere Zuschauer schon wach ist, heißt das ja nicht, dass auch Künstler schon kreativ sind.

Wir werden das Fernsehballett vermissen, garantiert

Wir werden das Fernsehballett vermissen, garantiert, umso mehr, als auch der Berliner Friedrichstadtpalast gerade geschlossen ist, wo ja normalerweise Deutschlands längste Girl-Reihe im Einsatz ist. Jetzt, wo nicht mal die mit ihren Beinen die Richtung vorgibt, brechen trübe Zeiten an.

Sieht fast so, als ob wir ohne Strass und Flitter durch den Winter müssen. Nur mit Dunkelrot macht das irgendwie deutlich weniger Spaß, aber den sollen wir ja möglichst auch nur noch in zwei Haushalten haben. Der Fernseher passt rein, das Ballett wohl weniger.