Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das Ende aller Beleidigungen...fast!

Endlich mal ein Gerichtsurteil, mit dem viele, viele Menschen etwas anfangen können. Zumindest wenn sie so aussehen wie ich. Denn nach diesem Urteil des Landgerichts I in München müssen sowohl meine Kinder, als auch die, die sich meine Freunde nennen, mit einem Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro rechnen.

Zumindest dann, wenn sie meiner Haare, meines Bartes und Rumpfs spottend nochmal „Hagrid“ zu mir sagen. Sie wissen schon, Hagrid der riesenhafte laufende Wischmopp, der im Nebenberuf Wildhüter in der Zauberei- und Hexenschule Hogwards ist und mit Harry Potter Abenteuer erlebt. Sag´ „Hagrid“ zu mir, und auch eine Ordnungshaft ist dem Urteil zufolge nicht ausgeschlossen, bis zu sechs Monate!

Im vorliegenden Fall war ein renommierter Biologe durch eine verschwörungsideologische Bürgerbewegung als „Gollum“ angefeindet worden. „Gollum“ ist jetzt natürlich nicht so bekannt wie „Hagrid“, aber es hat in den Augen der Richterinnen gelangt: Für alle, die Herr der Ringe nicht im Film gesehen haben – Gollum ist ganz im Gegensatz zu Hagrid und mir vollkommen haarlos, gleicht vom Kahlkopf her eher Voldemort, dem bösesten aller Zauberer, den Sie übrigens auch nicht als Vergleich für ihren Nachbarn hernehmen dürfen.