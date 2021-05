Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das Ei und die Politik

Nun wissen wir in Bayern natürlich, dass alle großen historischen Kämpfe mit dem mehr oder weniger feierlichen Austausch von Eiern enden, sonst hätte Kaiser Ludwig der Bayer nach der Schlacht von Mühldorf im Jahr 1322 nicht welche verteilen lassen. Allerdings wurden sie gegessen, nicht geworfen, was bei den Kühlbedingungen des Mittelalters mutmaßlich mehr Schaden angerichtet hat. Die Geschichte der Salmonellen in der deutschen Streitkultur wurde ja leider noch nicht geschrieben. Wie auch immer, damals wurden die Eier und die Menschen noch mit einem Schlag aus der Schale gehauen, und die Sache war erledigt. Heute geht ja über jeder Meinungsverschiedenheit gleich ein Soufflé auf, das im Nu ganze Chaträume übersteigt und leider auch oft vorzeitig bräunt, außer, die Diskussion fällt vorher in sich zusammen.