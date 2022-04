Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das Ei aus der Eisenzeit

Der Türschmuck in der Nachbarschaft verhehlt es nicht: Ostern naht. Und damit rückt sein zentrales, ebenso schmackhaftes wie wohlgeformtes Symbol in den Mittelpunkt: Das Ei. Seit jeher umweht dieses fragile Oval eines der großen Geheimnisse des Seins: Was war zuerst da? Ei oder Huhn? Aktuell fragt man sich bei einem italienischen Süßwarenkonzern ja eher: Ei oder Salmonelle? Das soll aber die Faszination für das echte, das Hühnerei nicht schmälern. Schließlich durchdringt das Ei in irgendeiner Form unser ganzes Leben. In seiner Frühstücksvariante ist es zum Beispiel ein zuverlässiger Test für die Robustheit einer Partnerschaft, das wissen wir seit Loriot: „Das Ei ist hart!“

Seit wann wir aber die Hand ans Hühnergelege legen, war nicht ganz eindeutig. Bis jetzt. In einer vorchristlichen Abfallgrube bei Nördlingen fanden Forschende beim Durchsieben der Erde: Eierschalen. Eine Sensation! Bayerns oberster Denkmalschützer spricht gar von einer „kleinen Zeitenwende“! Na bravo, noch eine. Doch halt, warum diese archäologische Verzückung? Die nur millimetergroßen, 2400 Jahre alten Schalenüberreste inmitten keltisch-germanischen Hausmülls zeigen: Damals hat der Mensch nördlich der Alpen begonnen, Eier zu essen. Man stelle sich diesen für die Huhn-Mensch-Beziehung so schicksalhaften Moment vor, in dem der keltische Krieger, wohnhaft im Nördlinger Ries, sich die gelben Dotterbrösel aus dem standesgemäßen Bart zupft und grimmig in die Wohnstallschlafküche rüber ruft: „Das Ei ist hart!“.

Gut, ob es nun wirklich seine 5 Minuten hatte, das Ei, ob es pochiert, verloren, im Nest oder doch roh war, ist nicht geklärt. Auch ob das Ei von Nördlingen ein Frühstücksei war, konnte noch nicht erforscht werden: unter den Zeugnissen der La-Tène-Kultur im vierten vorchristlichen Jahrhundert wurden bislang weder Salzstreuer, noch eindeutige Eierbecher oder Eierlöffel gefunden.

Hühnerhaltung in Reihenhaushandtuchgarten oder auf dem Balkon

Die kleinen Schalenreste aber markieren nicht nur den Beginn eines langen Weges, an dessen Ende die Eierlikörtorte als Krönung westlicher Tortendekadenz steht. Nein, sie erzählen auch, so die Forschenden, von einer neuen Stellung des Huhns innerhalb der Menschlichen Gesellschaft. Es ist der Übergang vom Haus- zum Nutztier. Denn Hühner wurden in der Eisenzeit wohl vor allem als Statussymbol und Kultobjekt gehalten, das zeigen ältere Münzfunde. Die Schalen von Nördlingen belegen eine Trendwende. Ob dies aus Sicht späterer Hühnergenerationen so vorteilhaft war, ist fraglich.