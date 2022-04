Ende der Welt Das Beste zweier Welten

Haben Sie in den letzten beiden Jahren mal versucht, eine vollbesetzte Bierbank samt Stimmung, Blasmusik und Krügen „downzuloaden“ – ins „DaHoamOffice“? Geh weida. Und das lag nicht am Zustand der deutschen Digitalisierung. Manches gibt’s halt nicht virtuell – und wenn, dann ist der Effekt ein gänzlich anderer. Beispiel: in drei Stunden sprudelt in München ein mächtig analoger Bierbrunnen – zum Auftakt der bayerischen Bierwoche. Gut, man könnte via SkypeZoomTEAMS seinen virtuellen Krug in einen virtuellen Strahl halten … man kann aber auch sagen: geh weida, seine Glasmaß entstauben und zum Münchner Brauerhaus eilen - innerlich schäumend vor Vorfreude: auf 1000 Liter Freibier. Die Älteren unter uns, die die Wiesn noch erlebt haben, wissen: das sind immerhin so 1300 Maß. Nach Gedränge und kurzer, schmerzlich-vermisster Rauferei mit drei Maß intus – also gut zwei Liter - zurück ins Home Office und erstmal Kamera und Ton aus. Ein klarer Fall für technische Probleme. Fairerweise geloben wir mit Blick ins Schädelinnere ein spätes Arbeitsende, wenn sich die Nebel wieder gelichtet haben – und wir uns eine Meinung gebildet, ob das eben noch maßvoll oder maßlos war.