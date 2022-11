Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das Autogramm in Zeiten der Reproduzierbarkeit

So war das nämlich mit Originalen. Das beschrieb schon der Philosoph Walter Benjamin 1935 in seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“. Aber Hashtag #MonaLisa: Ist das Prinzip „Original“ in Zeiten von Streaming, Avataren und Rabattcode-Junkies nicht im wahrsten Sinn des Wortes museal?

Die Freude über ein Autogramm oder gar ein ganzes Autograph erscheint da herrlich überschaubar weil analog

Zurück zu Bob Dylan: “Behind every beautiful thing there's been some kind of pain.” Hinter allem, was schön ist, steckt irgendein Schmerz. Das singt er in „Not Dark Yet“. Also verzweifeln wir nicht. Sofern sie ein angeblich signiertes Exemplar der Sonderedition ihr Eigen nennen, fragen Sie einfach Banksy, ob er es für sie durch seinen Schredder zieht. Die Schnipsel könnten Sie dann wenigstens gewinnbringend weiterverkaufen.