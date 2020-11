Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das aerosolfreie Alphabet

Wer hätte das ahnen können? All die Vorsichtsmaßnahmen, die Abstandsregeln, das Händewaschen: gut gemeint! Doch die wahre Gefahr, sie lauert – in unserer Aussprache! Denn im Gegensatz zu den harmlosen Vokalen verbergen sich unter den Konsonanten zahlreiche Explosivlaute!

Deren Explosivität lässt sich übrigens hier im Radio besonders gut demonstrieren – Achtung: P – B – T – D – K. Schockierend! Ein einzelnes P erzeugt einen Luftstoß, der mit 1,4 Metern pro Sekunde den Mund verlässt. An sich schon ein Skandal: Da laufen wir Jahrhunderte mit Explosivlauten im Alphabet rum, und keiner sagt was! Schwedische Forscher der Lund Universität haben nun aber bewiesen, dass Wörter mit den Konsonanten "p" und "b" regelrechte Aerosolschleudern sind.

"Happy Birthday" - ein tückisches Lied

Und hier hat sich ein harmloses Geburtstagslied als Superspreadersong schlechthin entpuppt! Happy Birthday! Ausgerechnet! Wurde uns nicht von Anbeginn aller Corona-Zeiten empfohlen, beim Händewaschen zweimal „Happy Birthday“ zu singen? Das rächt sich jetzt bitter! Ausgerechnet „Happy Birthday“ - ein trojanisches Pferd, vom heimtückischen Virus genutzt, um in unsere intimsten Intimräume vorzudringen und den Geburtstagskuchen mittels Aerosol als Zwischenwirt zu nutzen!

Was also tun? Ein konsonantenfreies Deutsch, wie es sich weite Teile der nichtdeutschen Welt schon lange wünschen, konnte sich bisher nicht flächendeckend durchsetzen. Also gilt es, unsere Kommunikation wenigstens so konsonantenarm wie möglich zu gestalten. Im Schulunterricht der Sekundarstufe I sollten die Schüler*innen deshalb zunächst mittels einfacher Merksätze sensibilisiert werden, etwa: "Hüte dich vor p und b – denn es tut uns allen weh!"

Ein Drei-Stufen-Modell gegen "p", "b", "t", "d", "k"

Außerdem gilt ab heute um Mitternacht ein - vorerst freiwilliges – Drei-Stufen-Modell:

Stufe eins sieht die konsequente Entfernung der Laute p und b aus dem alltäglichen Sprachgebrauch vor.

itte emühen sie sich also künftig, diese Uchstaen eim Schrechen nicht oder esonders sarsam zu gerauchen.

In Stufe zwei emfielt sich ann auch as Einsaren weiterer exlosiver Laute wie t und d –

itte machen sie alle mi, enn schließlich eh es ja um unser aller Esunhei!

In Sufe rei schließlich verzichen wir ann noch auf as k.

itte achen Sie esal im Aven eim Sinen von Weihnachslieern auf ie Ansahl er Onsonanen: „Ihr Inerlein omme“ oder „moen Iner wirs was een“ sin eher slech, esser is: „Alle Jahre wieer“. Alles Ue, un - leien Sie Esun!