Ende der Welt - Die tägliche Glosse Danke für Nichts, verehrtes Kultusministerium

Bayerns Kultusminister Piazolo hat sich für dieses Schuljahr schon per Rundschreiben von den Eltern und Schülern verabschiedet. Geht das Ministerium jetzt in die Sommerferien? Die Elternschaft nutzt jedenfalls die Gelegenheit, seinem Ministerium für die geleistete Arbeit in der Pandemie zu danken. Eine Glosse von Nicole Hirsch.

Schreiben an das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus – über die Schulleitung

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe mit einem Wählermandat ausgestatteten Verantwortlichen für die bayerische Bildungspolitik,

das Schuljahr geht heute zu Ende. Es hat Ihnen viel abverlangt. Sie mussten sich fast täglich mit dem auseinandersetzen, was an Bayerns Schulen alles schiefläuft. Außer am Wochenende und den Feier- und Brückentagen natürlich, denn da hatten Sie auch mal Recht auf eine Auszeit von der Pandemie.

Umso mehr freut es uns Eltern, dass wenigstens in den letzten Wochen an den Schulen wieder etwas mehr Alltagsleben eingekehrt ist. Ja, endlich durften unsere Kinder wieder täglich 23 Schulbücher auf ihren Rücken mit sich herumschleppen, die zusammen knapp ans Eigengewicht des schleppenden Schülers heranreichen. Endlich durften sie wieder ihrer Deutschlehrerin, die auch Informatik unterrichtet, weil es sonst keiner machen wollte im Lehrerkollegium, erklären, wie man Kurzbefehle auf der Tastatur eingibt. Endlich durften die Schülerinnen und Schüler wieder dem Geographielehrer den Overhead-Projektor verkabeln. Endlich durften sie wieder pinkfarbene Kunstnägel und Heftpflaster aus dem Mensasalat fischen und einen Euro fünfzig für Industrie-Muffins am Schulkiosk ausgeben, die es bei Lidl zum selben Preis im Sechserpack gibt. Endlich wieder Unterrichtsausfall wegen wahlweise Krankheit des Lehrers, Fortbildung des Lehrers, Abiturprüfungsaufsichtsaufgaben des Lehrers oder anderer geheimnisvoller Gründe, die wir nie erfahren werden.

Die Maxime für das kommende Schuljahr muss lauten: Voller Präsenzunterricht! Die Kinder brauchen ihren Alltag, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, die sie auf dem Schulhof vermöbeln können, die sozialen Kontakte, gerade zu engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, die mathematische Therme kryptisch oder gar nicht erklären, so dass sich die Schülerinnen und Schüler den Stoff am Ende über den Klassenchat selbst beibringen.

Sehr geehrtes Kultusministerium, danke. Danke auch für die progressive Idee, die Schulaufwandsträger vor Ort bei der Anschaffung von Luftreinigungsgeräten zu unterstützen. Wir, die Eltern, freuen uns schon darauf, dass unsere Kinder im Rahmen eines Praxis-Projekts im Physik-Unterricht diese Luftreinigungsgeräte selbst entwickeln und aufbauen dürfen. Mit Freude unterstützen wir, die Elternschaft, dieses Vorhaben mit einer finanziellen Beteiligung von 180 Euro pro Kind und leihen Ihnen auch gerne unseren Akkuschrauber aus.

Schöne Grüße übrigens auch an Ihren Kabinettskollegen aus dem Wirtschaftsministerium

Wir werden auch mithelfen, das Virus zu stoppen. Selbst sind wir natürlich schon geimpft, unsere unfreiwillig ungeimpften Kinder geben wir gerne zum Wohle der freiwillig ungeimpften Allgemeinheit der Durchseuchung preis. Schöne Grüße übrigens auch an Ihren Kabinettskollegen aus dem Wirtschaftsministerium.

Danke auch dafür, dass Sie in den Lehrplänen Schwerpunkte setzen und klar unterscheiden wollen, was wichtig ist und was nicht. Wir freuen uns wirklich, dass Sie auf diese echt gute Idee gekommen sind, nur noch wichtige Sachen im Lehrplan zu berücksichtigen.

Ihnen, liebes Kultusministerium, wünschen wir also jetzt schöne Ferien. Falls Sie heute überhaupt noch im Büro weilen und nicht schon vor dem üblichen Stau am letzten Schultag gen Süden aufgebrochen sind.

Mit freundlichen Grüßen,