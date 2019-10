Ende der Welt - Die tägliche Glosse Culture Clash auf gut bayerisch

Sophia, Anna und Emma waren 2018 die beliebtesten Vornamen für neugeborene Mädchen in Bayern. 1901 stand dagegen der Name „Erna“ ganz oben in der Gunst der Eltern. Mittlerweile nennt kaum mehr jemand seine Tochter „Erna“. Und doch ist der Name gerade in Oberbayern in aller Munde. Eine Glosse von Martin Zöller.

Bayern boomt, wissen wir ja alle und alle zieht es hierher, ins Paradies. 13,5 Millionen Menschen sollen hier im Jahr 2036 einmal leben, und das gleichzeitig und nicht nur zur Wiesnzeit. Der „Culture Clash“ ist da natürlich vorprogrammiert.

Eine der schönsten Geschichten aus dem Themenfeld „Zuzug preußischer Mitbürgerinnen und Mitbürger nach München“ hat mir meine Freundin S. erzählt. Sie stammt ursprünglich aus Hamburg. Sie bezog eine neue Wohnung, der Klempner war da, am Ende zückte man den Kalender und suchte nach einem Termin für weitere Arbeiten. Er fragte auf schönstem bairisch, wann es denn „bei Eahna“ – gemeint war „bei Ihnen“ – terminlich ginge. Nach kurzem Zögern antwortete S.: „Was hat denn meine Tante Erna damit zu tun?“

Seither denke ich bei vielen Begegnungen mit bairisch-sprechenden Menschen an meine Freundin S. und ihre Tante Erna. Das Ergebnis: Alles liebt Tante Erna! „Darf’s noch was sein für Erna?“, fragt die Verkäuferin beim Metzger ganz fürsorglich und beim kleinen Gemüseladen verschenkt die Verkäuferin eine Schale Himbeeren mit den Worten, diese gäbe sie „Erna noch so mit“. Schließlich die Bäckerin: Ich frage sie, wie es ihr geht: „Gut! – Und Erna?“ Und auch zur Verabschiedung denkt sie nicht an mich, sondern an Tante Erna: „Schönes Wochenende noch“, wünsche ich, Antwort: „Erna aa!“

Obwohl sich die die Bayern so fürsorglich um Tante Erna kümmern und obwohl "Erna" doch fast retro-chick wäre, lässt die Zahl der Eltern, die ihre Töchter „Erna“ nennen, offenbar stark nach oder ist gar nicht mehr vorhanden. In Bayern machten 2018 "Sophia", "Anna" und "Emma" die Top-3-Mädchennamen unter sich aus, wie schon im Jahr davor. Des weiteren gibt es natürlich keinen Mangel an „Emmas“, „Lenas“ und „Mias“ – Ernas? Nicht einmal unter den „Top 500“ in Deutschland.

Der Rückgang der „Ernas“ ist vermutlich sogar besser so

Vornamen-Tippgeber im Internet behaupten, es gäbe in Deutschland seit 1960 fast keine Neugeborenen mehr, die Erna hießen, obwohl der Name 1901 der beliebteste Mädchenname überhaupt gewesen sei. Grund für das Aussterben? Die Mitte des 20. Jahrhunderts beliebten „Klein-Erna-Witze“, etwa: „Im Zoo: Klein Erna, geh nich so nah ran an die Eisbären – bist sowieso schon so erkältet!“ Da wollte keiner mehr Erna heißen.

Auf Grund anhaltender Migration aus anderen Bundesländern nach Bayern hinein ist aber der Rückgang der „Ernas“ vermutlich sogar besser so - schlimme Verwechslungen können vermieden werden: Man stelle sich eine romantische Begegnung einer preußischen Dame und eines bayerischen Mannsbildes vor. Sie fragt kurz vor dem ersten Kuss mit wem er sich denn ein Leben auf einer einsamen Insel vorstellen könnte. Und er sagt: „Mit Erna natürlich!“ Die Ohrfeige fiele vermutlich schallend aus.

Zum Abschluss kann man Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nur einen schönen Tag wünschen. Und Erna aa.