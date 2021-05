Ende der Welt - Die tägliche Glosse Corona und Kollateraleffekte

Dürfen wir ein erstes tieferes Aufatmen wagen? Dürfen wir den schleichend langsam vorübergegangenen Lebensstil des Höhlenmenschen vorsichtig zurückbauen? Und rührt sich in uns, sentimental, wie wir nun mal sind, schon eine zarte Nostalgie, getreu dem urdeutschen „Es war nicht alles schlecht?“

Nein, vieles war ganz furchtbar, aber alles war nicht schlecht. Gerade in Bayern, wo viele ja wenig mehr vom Leben verlangen als „mei´ Ruah“, scheint die evolutionär angelegte Tendenz zum Höhlenbewohner noch stärker virulent zu sein. Wer monatelang ins Home Office verbannt war, und sah die Welt nur über Medien, baute vielleicht sogar den Wunsch aus, die eigene Behausung wirklich nur mehr in dringenden Fällen zu verlassen: Der Sozialstress verringerte sich merklich, die Lebenshaltungskosten sanken oft, zumindest bei denen, die nicht gleich in Konkurs gingen, und zartbesaitete Gemüter stellten fest, dass Fernweh schöner sein kann als Fernreisen. Die Kollegenschaft verschwamm im Aquarium der Bildschirmkonferenzen, lästige Verwandtenbesuche entfielen unter einer erstklassigen Ausrede.