Ende der Welt - Die tägliche Glosse Corona-Babys - willkommen, Boomer!

Wenn das Licht ausgeht, wird der Mensch reproduktiv. Heißt es. Das ist ja nichts Neues. Besonders beliebt ist die Geschichte mit den Stromausfällen. Am 9. November 1965 verfiel die Ostküste der USA für etwa neun Stunden in Dunkelheit – Zingg - 30 Millionen Amerikaner waren betroffen. Und neun Monate später: „Wähhh…wähhhh!“. Angeblich ein sprunghafter Geburtenanstieg. Gleiches wird seither immer wieder kolportiert, wenn es Zingg macht. Die Zahlen geben es eher nicht her. Wäre ja auch zu simpel: Eine Spezies, die es geschafft hat, Kondome mit Knoblauchgeschmack zu erfinden, muss sich also nur für ein paar Stunden den Strom abstellen - Zingg - und neun Monate später….“Wähhh wähhh!“? Lachhaft! Wozu dann das ganze sonstige Fortpflanzungstamtam?