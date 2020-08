Ende der Welt - Die tägliche Glosse Containern verboten

Containern ist illegal, sagt das Bundesverfassungsricht. Abgelaufene Politiker dürfen also auch weiterhin nicht ohne Weiteres mit nach Hause genommen werden, und FDP-Chef Christian Lindner muss keine Angst mehr haben, dass marodierende Delegierte die Generalsekretärin stibitzen, die er vor die Tür gestellt hat. Auch Markus Söder muss seine Gesundheitsministerin nicht mehr unbedingt im Kabinett aufbewahren, nur weil die Gefahr besteht, dass deren angedatschte Karriere in die falschen Hände gelangt. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, Alexander Lukaschenko einfach so mit nach Hause zu nehmen. Auch abgelaufene Politiker sind nämlich keineswegs Gemeineigentum, sondern gehören noch jemanden, wenn auch nur dem Altkarrieren-Verwerter oder dem Uniform-Entsorger. Selbst in verwelkten Ruhmesblättern dürfen Sie nicht ohne Weiteres herumwühlen, sollten Sie mal wieder im Hinterhof der Geschichte unterwegs sein. Mag sein, dass Sie dort fremde Lorbeeren entdecken, die noch ganz gut riechen oder Orden, die zumindest noch als Sicherheitsnadel taugen – Mitnehmen geht nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht!

Auch der Abfall anderer Leute ist tabu, jedenfalls solange der Gesetzgeber das nicht ändert. Das ist bedauerlich für die Umweltschützer, die bekanntlich immer wieder mal „containern“, also in Mülltonnen nach genießbaren Lebensmitteln suchen, aber es ist eben auch beruhigend für Politiker wie FDP-Chef Christian Lindner. Der stellte ja neulich seine Generalsekretärin Linda Teuteberg vor die Tür und muss jetzt endlich keine Angst mehr haben, dass sie dort von marodierenden Delegierten doch noch stibitzt und zum Recycling-Hof gefahren wird. Es reicht in diesem Fall ein Anruf in Karlsruhe, und die Richter sorgen dafür, dass auf dem Weg zur Laufbahn-Deponie nichts dazwischenkommt, schon gar kein ein sicherer Listenplatz.

Auch Markus Söder wird aufatmen. Er bewahrt seine Gesundheitsministerin Melanie Huml ja nur deshalb im Kabinett auf, weil er Angst davor hat, dass er sie sonst unter den Kleinanzeigen findet. Weiß der Himmel, wer immer wieder in den leicht angedatschten Karrieren hinter der Staatskanzlei herumstöbert, mit geschickten Händen von unschönen Affären befreit und auf Parteitagen als leckeren Neustart serviert. Gut, Söder selbst hat neuerdings auf der Rückseite auch ein paar Schrammen, geht im Regal aber durchaus noch ein paar Monate als kanzlertauglich durch, vorausgesetzt, die CDU hat beim Einkaufen ihre Lesebrille nicht dabei.

Gerade in Berlin bleiben ausrangierte Ambitionen ja selten lange auf der Straße liegen

Und auch die Berliner SPD hofft jetzt inständig, dass das mit dem „Containern“ endlich aufhört, schließlich hat sie gerade ihren Regierenden Bürgermeister Michael Müller in Wilmersdorf-Charlottenberg entsorgt, von wo er allerdings erst in einem Jahr zur Wiederaufarbeitung in den Bundestag befördert werden soll. Hoffentlich setzt ihm bis dahin nicht die Witterung zu, in der SPD kann es ja recht heiß werden, zumal in geschlossenen Wahlkreisen. Manche meinen, es gärt dort schon jetzt.

Müller selbst würde ja gern zum Bauminister aufpoliert, hätte aber auch nichts dagegen, sich zum Wissenschaftsminister veredeln zu lassen, vorausgesetzt, er kommt der SPD nicht vorzeitig abhanden. Gerade in Berlin bleiben ausrangierte Ambitionen ja selten lange auf der Straße liegen, da findet sich immer ein kundiger Liebhaber, der verbogene Karriere-Sprungfedern geraderichtet und unansehnlich gewordene Autoritäts-Polster neu bezieht. Vielleicht sitzen Sie sogar schon drauf!