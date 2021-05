Ende der Welt - Die tägliche Glosse Comeback der Ausgeladenen

Einen so emotionalen Ausbruch, noch dazu vor laufenden Kameras, würde sich der amtierende Coach der deutschen Nationalmannschaft nie erlauben. Selbst in Sturmgewittern vernichtender Kommentare über seine Taktik oder Aufstellung der DFB-Elf und natürlich zum Spielstand nach Schlusspfiff äußerte Jogi Löw allerhöchstens Moderates, wie "Teile der Kritik halte ich nicht für zielführend und ermüden mich."

Als er vor gut zwei Jahren das Trio der Rio-Helden Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng aus dem Kader expedierte: War das womöglich nur eine Ersatzhandlung (wie Psychoanalytiker das nennen) – für den versäumten eigenen Abgang nach der total verkorksten Russland-WM? Wir können nicht in den Bundesübungsleiter hineinschauen, sondern nur spekulieren, was ihn jetzt dazu bewogen hat, zumindest den tor- wie wortwitzgefährlichen Stürmer Müller und den comebackerfahrenen Hummels wieder für die anstehende Europameisterschaft zu nominieren: Der Druck der Straße vielleicht, also jener Abermillionen heimlicher Nationaltrainer, die vor ihren Flatscreen-TV-Geräten oder über die Sport-BILD gebeugt, schon immer überzeugt davon waren: Wäre es nach ihnen gegangen, hätte das Team seit Bern 1954 jedes Länderspiel oder wenigstens jedes große Turnier gewonnen. Oder hat sich der Schwarzwälder Löw in die philosophische Bibliothek des Deutschen Fußballbunds begeben, um dort im aphoristischen Gesamtwerk der Kickerwelt Argumente zu finden für die Wiedereinladung der damals vom Thron gestoßenen Leistungsträger aus Dortmund und München?