Ende der Welt - Die tägliche Glosse Christian Drosten ist „Mann des Jahres“

Es gibt offenbar genug Leute, die sich Christian Drosten als Mann vorstellen können, obwohl er ja gern Kittel trägt und sich eigentlich nur für Rezepte interessiert, wenn auch solche gegen die Pandemie. Und da, wo er sich am liebsten aufhält, sind Männer nicht nur selten, sondern sogar unmöglich, nämlich unter Viren. Die haben ja bekanntlich weder Sex, noch Brustbehaarung, wenn sie auch ab und zu mal ins Fußballstadion gehen.

Insofern verwundert es schon, dass der Star-Virologe Drosten jetzt ausgerechnet vom „Playboy“ zum „Mann des Jahres“ ausgerufen wurde. Möglicherweise wissen 23,6 Prozent der Befragten mehr als wir anderen. Kann der Forscher womöglich doppelt so viele Eiweißbausteine heben als andere? Hat er mit seiner Genschere mal eine Eiche gefällt? Oder trainiert er für seinen Podcast regelmäßig mit nacktem Oberkörper vor dem Internet? Vielleicht hat er ja auch mal mit bloßen Gummihandschuhen eine wilde, ungezähmte Prognosekurve zurechtgeritten, die sich unter ihm aufbäumen wollte, jedenfalls gilt er dem „Playboy“ zum zweiten Mal hintereinander als absoluter Top-Kerl.

Und das, wo die Männer doch angeblich insgesamt in einer Krise stecken und deren Inzidenz Jahr für Jahr sinkt. Es soll Frauen geben, die seit dem Tod von Gunter Sachs keinen mehr gesehen haben, und manche googlen nach Rudi Assauer, wenn sie wissen wollen, was ein Mann eigentlich genau ist. Deshalb stellen sie ihn sich zigarrenförmig vor. Der „Playboy“ könnte natürlich mal einen abdrucken, um für allgemeine Aufklärung zu sorgen, doch bisher weigert sich Christian Drosten beharrlich, das Salz auf seiner Haut einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Ob Christian Drosten übrigens Chancen hat, Mister Universum zu werden ist fraglich

Angela Merkel soll ihn ja trotzdem immer wieder um Rat gefragt haben, vermutlich, weil sie annahm, dass ein Kerl mit so einer Surfer-Mähne sich mit allen Wellen auskennt, nicht nur der vierten. Und brettern kann Drosten ja tatsächlich eindrucksvoll, wenn auch in erster Linie gegen Hendrik Streeck. Trotzdem tragen beide selten Neopren: Ihre Selbstzweifel perlen auch so ab und ihre Autorität, die trocknen sie unter Studioscheinwerfern. Solche Männer brauchen keine Handtücher, allenfalls eine gehörige Brandung und etwas Gischt. Die Schaumkrone setzen sie sich dann selber auf. Das kennen die meisten von uns nur aus der Badewanne, aber deshalb stehen wir ja auch nicht im „Playboy“.