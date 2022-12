Ende der Welt - Die tägliche Glosse Christbäume vom Schwarzmarkt

Psssst! Brauchen Sie noch einen Baum? Einen Christbaum? Ich hätte da einen im Angebot. Sehr günstig. Und ganz frisch, erst letzte Woche vom Lastwagen gefallen. Na ja, nicht gefallen, eher entwendet. Und auch nicht vom Lastwagen, sondern von einem Verkaufsstand in Nordrhein-Westfalen. In Moers sind vergangene Woche tatsächlich 76 Weihnachtsbäume geraubt worden. Vom Weihnachtsmarkt direttamente auf den Schwarzmarkt. Heiße Ware! Ja, Brennholz ist teuer geworden. In Anbetracht der Energiekrise fragen wir uns doch alle, ob wir die gute alte 50 Watt-Glühlampen-Lichterkette noch guten Gewissens installieren können, oder ob wir es nicht dieses Jahr etwas funzeliger gestalten sollten.