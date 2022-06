Ende der Welt - Die tägliche Glosse Chaos ist die neue Ordnung

An den deutschen Flughäfen ist das Chaos ausgebrochen: In Düsseldorf musste die Feuerwehr beim Gepäckentladen helfen, auf dem Flug von München nach Budapest hat man die Koffer vorsichtshalber gar nicht erst mitgenommen. Was ist da los? Erlebt auch der deutsche Perfektionismus eine Zeitenwende? Eine Glosse von Thomas Koppelt.

Es gibt ja Länder, in denen wird man angehupt, wenn man an einer roten Ampel stehenbleibt. Über Deutschland hingegen kursiert der böse Witz, dass es die Berliner Mauer eigentlich gar nicht gebraucht hätte – man hätte lediglich ein paar rote Ampeln aufstellen müssen. In Deutschland hat eben alles seine Ordnung: Hier ist gesetzlich geregelt, dass ein Fußballfeld grundsätzlich baumfrei sein und sich eine Schafherde an die Straßenverkehrsordnung halten muss. Es ist verboten, ohne Erlaubnis im Abwasserkanal zu schwimmen oder (nach § 307 Strafgesetzbuch) eine Atombombe zu zünden.

Ordnung ist hierzulande mehr als nur das halbe Leben, Ordnung ist eine Obsession: Wir sortieren unser Altglas nach Farben, stellen uns hinten an und räumen die Wohnung auf, bevor die Putzfrau kommt. Sauberkeit, Fleiß, Pünktlichkeit und Disziplin, für diese Tugenden wurden wir in der Welt respektiert.

Aber können wir mit ihnen auch in der vielzitierten Zeitenwende bestehen? Heute gelten doch längst andere Schlüsselqualifikationen: Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz und vor allem: Flexibilität.

All das werden Sie brauchen, wenn Sie vorhaben, demnächst in die Luft zu gehen. An den deutschen Flughäfen nämlich ist das Chaos ausgebrochen. Die Ferienzeit hat noch gar nicht begonnen, da bilden sich schon schier endlose Warteschlangen, werden Flüge zu Tausenden gestrichen, lösen sich Gepäckstücke und Reiselust in Luft auf.

Die Politik besinnt sich auf die gute deutsche Gastarbeiter-Tradition und will auf Fachkräfte aus der Türkei zurückgreifen. Aber auch dadurch wird sich die Situation bis zum Winter kaum verbessern, meint Lufthansa-Chef Carsten Spohr.

Müssen wir uns also Sorgen um die deutsche Zuverlässigkeit machen?

Nein, da gibt Carsten Spohr Entwarnung. Wir können uns darauf verlassen, dass die Flugpreise auch in diesen Sommerferien zuverlässig hoch bleiben werden. Er habe es nun mal "an der ein oder anderen Stelle" mit einer anderen überkommenen deutschen Grundtugend übertrieben: mit der Sparsamkeit. Und damit meint Spohr nicht die gestrichene Bordverpflegung.