Ende der Welt CDU-Chef Laschet zum 60. Geburtstag

Der Armin will heute - ZITAT - „pandemiebedingt eher still und leise“ feiern. Ts ts ts … nachdem er vorgestern noch grenzwertigen Corona Rabbatz gemacht hat. Aber das sind halt so Verzweiflungstaten, seelische Blähungen, kurz vorm schmerzhaft runden Geburtstag – denn um was für einen könnts heut gehen, wenn ein „Armin“ feiert? Das frage ich mit Blick in meine alte Klasse auch den Reinhard, Uwe, Jürgen, Michael, Thomas, Rüdiger oder auch die Jutta, Elke, Petra, Gisela und Monika. Und von mir aus auch alle Norberts.

Tja, solcherart Namen – wie auch der Armin – stammen aus Tagen, als weit im Westen John F. Kennedy regierte und hierzulande: DER ALTE – Konrad Adenauer. 85 war er, als der kleine Armin auf die Welt purzelte. Mittenrein ins römische katholische Aachen – der Vater erst Steiger auf der Grube Anna, dann Leiter einer Grundschule. Sohn Armin blieb übrigens in der Zehnten hängen – aber dann wurde doch noch was aus ihm - nach Jurastudium dank Adenauer Stipendium und zwei Jahren bei Charivari 95,5: mit 28 jüngster Aachener Stadtrat und mit 33 für die CDU in den Bundestag.

Da war er schon laaang zusammen mit seiner Susanne – noch so ein verblichener Name – die beiden kennen sich seit der Grundschule. Und heute … wird er zwar tagsüber arbeiten, aber - ZITAT - ich freu mich auf einen schönen Abend mit meiner Familie. ZITAT Ende.

Und doch vermisse er in diesen Zeiten Nähe, Umarmungen und: Leichtigkeit – gut, das sieht man ihm auch ein wenig an

Ansonsten sei die Zahl 60 nichts Besonderes – danach gehe es weiter wie zuvor. Ja, aber nicht mehr soo lang – möchte man rufen. Doch erstens geziemt sich das nicht und zweitens kommt einem grad Helge Schneider in den Sinn, der an seinem Vierzigsten bekannte: „Natürlich ist dieser Geburtstag einschneidend – ein Drittel ist um". Und so erinnern wir gleich noch an Jeanne Calment – die noch immer den Altersrekord hält: 122einhalb wurde sie. Rauchte, seit sie 20 war, fing mit 85 das Fechten an, fuhr mit 100 noch Fahrrad und wollte mit 117 das Rauchen aufgeben – aber nur kurz. Die freilich schönste Geschichte: mit 90 vermachte sie ihre Wohnung einem 47jährigen Anwalt – gegen 30 000 Francs Leibrente im Jahr. Als der 30 Jahre später an Krebs starb, hatte er bereits das Doppelte des Marktwerts überwiesen und seine Witwe musste noch eine Weile weiterzahlen.

Wem erzähl ich das alles? Dem Armin Laschet – Ministerpräsidenten, CDU Vorsitzenden – vielleicht auch künftigen Kanzler. Dem wir heute mehr mitgeben wollen als die trostlosen Stichworte aus dem Netz zum Sechzigsten: „Jubilar, Ehrentag, Zufriedenheit, Frohsinn, Weizenbierglas, Holzbrett mit Gravur, Erste Hilfe Koffer“. Und weil ich sicher bin, dass er Humor hat, bekommt er von uns noch einen Satz von Anthony Quinn, mit Schleife drumrum: