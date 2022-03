Ende der Welt - Die tägliche Glosse Byebye Pandemie?

Deswegen ist es gut, das heutige Ende der pandemischen Notlage zu vermerken. Die Orientierung in der Pandemie sei da, also könne er sich vom Podcast verabschieden, sagt Christian Drosten und gibt das Stichwort vor: die Orientierung. Sie ist schwierig und wird nicht einfacher, aber am Ende kann sie gelingen, auch wenn das Ganze zwischendurch wie ein Himmelfahrtskommando ausschaut. Darum: lassen wir auch der neuen Spezies ihre Bühne, lassen sie erklären, raunen, mutmaßen, mag auch so mancher Auftritt tragikomische Züge annehmen und ganz und gar kein Licht am Ende des Tunnels zeigen. Eine Portion Welttheater mischt sich immer ins Geschehen, nur dass im wirklichen Leben der Vorhang erst ganz am Ende fällt. Neuer Akt, neue Szene: Die Virologen können erstmal abtreten. Die Hoffnung Vieler hat sich also erfüllt und Manche werden sie vielleicht sogar ein bisserl vermissen. Aber keine Sorge, es gibt noch genug Kammern, die sich bei Bedarf öffnen werden. Nehmen wir es dann nur so, wie wir es jetzt gelernt haben: zur Orientierung. Handeln müssen wir schon selbst.