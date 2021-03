Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bullshit ist der beste Kitt

Wie oft sehnt nicht der erwachsene Mensch sich zurück in die sorglosen, unbeschwerten Tage der Schulzeit! Demgegenüber hört man relativ selten, dass jemand am liebsten noch einmal studieren möchte. Die akademisch ja anspruchsvolle, doch irgendwie auch trocken-papierene Welt der Uni bleibt den meisten ihrer Absolventen als staubiges Zwischenstadium im Gedächtnis, das in nichts zur Berufspraxis befähigt, sich dafür aber verliert in den Haarspaltereien mancherlei Gedankenwelten. Vor allem in den sogenannt „weichen“ Wissenschaften. Der Erstsemester, den in Goethes „Faust“ der leibhaftige Mephisto bei der Einschreibung berät, schreit irgendwann verzweifelt: „Mir wird von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum.“