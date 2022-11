Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bürstenschwanz-Felskängurus gefunden

Meine Güte, sind das gute Nachrichten: Die Börsen berappeln sich wieder und in Australien haben sie endlich die seltenen Bürstenschwanz-Felskängurus entdeckt. Die sollen scheu, selten und schwer aufzufinden sein, heißt es. Es könnte sich theoretisch also auch um bayerische SPD-Wähler handeln, die zufällig mit einem Beutel unterwegs waren, vermutlich voller Selbstmitleid. Die Fotofalle wird es erweisen. Ja, wir haben uns in den letzten Jahren wirklich zu sehr an Krieg und Katastrophen gewöhnt, es ist höchste Zeit, dass wir wieder auf Optimismus umschalten. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Ja, wir haben uns in den letzten Jahren wirklich zu sehr an Krieg und Katastrophen gewöhnt, es ist höchste Zeit, dass wir wieder auf Optimismus umschalten. Wenn es die erwähnten Bürstenschwanz-Felskängurus wirklich gibt, dann ist zumindest nicht völlig ausgeschlossen, dass sich irgendwo in Deutschland auch noch Heino-Fans herumtreiben, wenn auch vermutlich nicht mehr im vermehrungsfähigen Alter.

Und wer weiß, ob aus Österreich nicht demnächst lebende Fossilien zu uns einwandern: Forscher behaupten zwar, die legendären, einst wegen ihrer SMS-Pracht gejagten Kurz-Kanzler seien ausgestorben, doch auf älteren Fotos ist zu erkennen, dass sie dickfellig waren und türkis anlaufen konnten, vermutlich ein Balzritual. Außer Kronzeugen sollen sie keine natürlichen Feinde gehabt haben. Eine Safari in die Wildnis der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft könnte also durchaus auf versteinerte Zeugnisse dieser seltenen Art stoßen, und ganz undenkbar ist es nicht, dass in abgelegenen Fernsehstudios des ORF noch ein Exemplar interviewt wird.

Bei der CSU übrigens ging kürzlich Markus Söder in die Fotofalle

Verglichen damit dürfte es ziemlich aussichtslos sein, in der CDU noch urzeitliche Merkel-Anhänger aufzuspüren. Die meisten fielen Umwelteinflüssen zum Opfer: Als Friedrich Merz nach Jahrmillionen doch noch ausbrach, verdunkelte sich der Horizont durch seinen Ascheregen so sehr, dass die Temperatur auf Parteitagen dauerhaft sank. Das konnten nur wechselwarme Mitglieder überleben, die zuvor dominierenden Kaltblüter siechten dahin. Hier und da findet sich in Ritzzeichnungen an der Spree zwar noch eine schwer erkennbare Raute, aber das Merkel irgendwo noch mal auftaucht, halten Experten inzwischen für so unwahrscheinlich, dass sogar schon diskutiert wird, ihr Büro in die berühmte Fossilienfundstätte Solnhofen zu verlagern.

Dort gibt es zwar kein verkehrsgünstiges Drehkreuz, aber der Urvogel Archaeopteryx soll seine Spuren hinterlassen haben. Kann aber auch sein, dass es nur die fremden Federn waren, mit denen sich Franziska Giffey im Jura schmückte, und das endete ja auch schon vor 145 Millionen Jahren.