Ende der Welt - Die tägliche Glosse "Brüder, zur Nacht auf die Schiene!"

Es gehört zu den seltensten, aber auch seligsten Stunden der Parteipolitik, wenn sich die Poesie der diese Parteien unterstützenden Liedtexte scheinbar programmatische Geltung verschafft. So hat die Vorsitzende der Bayern-SPD, Natascha Kohnen, neulich die Deutsche Bahn aufgefordert, endlich wieder mehr Nacht- und Autozüge einzusetzen. Die Deutsche Bahn solle sich dabei ein Beispiel nehmen an den österreichischen Bundesbahnen.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der seit seiner Landesvaterschaft zu einer Art von „Alles-Versteher“ sich wandelt, stärkte Natascha Kohnen insofern den Rücken, als er in der gestrigen „Welt am Sonntag“ forderte, Zugtickets so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer zu befreien, um sie so konkurrenzfähig gegenüber dem Fliegen zu machen. Auch die in Rede stehende Bahn selbst zeigte unerwartete Lebenszeichen: Auf Kulanzbasis konnten zum Beispiel am Donnerstag und Freitag der vergangenen Woche alle Tickets wegen unzumutbarer Hitze kostenfrei auf den 4. August verschoben werden.

Ein Klima der wechselseitigen Rücksichtnahme macht sich da breit, Bahnkunden sind Klimaschützer und keine Flugsünder und finden unter schwer verdächtigen Hitzegraden zueinander. Natascha Kohnens Vorschlag zielt, was Autozüge betrifft, mitten im Streit um Österreichs Fernverkehrsmaßnahmen, auf den friedlichen Kompromiss, zum bayerischen Ferienbeginn die schadbringenden PKW in gewissem Sinne am verminten Gelände vorbeitragen zu lassen.

Natascha Kohnens Forderungen dagegen sind so einsichtig wie zeitgemäß, und sie passen zur SPD in vielerlei Hinsicht

Die Österreicher erheben nämlich zum Entsetzen aller Bundesbürger eine Autobahnmaut, die in der Schweiz, Italien und Frankreich seit Jahrzehnten ohne Murren berappt wird, die aber im auf der Route nach Italien gewissermaßen nur im Weg liegenden Österreich offenbar kaum ein Deutscher begleichen möchte. Es handelt sich übrigens um die PKW-Maut, die unsere Bundesregierung auf unseren Autobahnen auch gerne verlangen würde – nur scheitert sie mit den Plänen vor dem EuGH, solange sie die deutschen Autofahrer über die Kfz-Steuer für die Maut zu entschädigen plant.

Natascha Kohnens Forderungen dagegen sind so einsichtig wie zeitgemäß, und sie passen zur SPD in vielerlei Hinsicht: dem leicht zerknitterten Zustand, in dem Reisende am Ziel dem Schlafwagen entsteigen, im jähen Erwachen aus gerütteltem Schlaf, dem die berühmte Desorientierung folgt, wenn wir einen Augenblick lang im Finstern nicht sicher zu sagen wissen, in welche Richtung der Zug sich gerade bewegt, und schließlich in den Worten aus der SPD-Parteihymne „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“: „Hell aus dem dunklen Vergangn´en / leuchtet die Zukunft hervor!“ – schon hier klingt das Motiv des Lichts am Ende des Tunnels an. Eindeutiger Bezug auf Bahnwärtertum und Nachtexpress finden sich dann in den Versen der zweiten Strophe: „Seht, wie der Zug von Millionen / Endlos aus Nächtigem quillt.“