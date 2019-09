Ende der Welt - Die tägliche Glosse Brückentage

Alles, was wir im Leben nicht brauchen können, sind nicht-glatte Probleme. Wir sind umgeben von ihnen: Klimakrise, Wirtschaftsabschwung, Ölpreis, Urlaubsplanung, der Blick in den Spiegel: Ein einziges nicht-glattes Problem. Doch die Mathematik schafft nun Abhilfe – der Lahacode wird alle Probleme lösen. Ein Hoch auf die Mathematik!!! Eine Glosse von Jeanne Turczynski.

Ich liebe die Mathematik! Ja, ich liebe sie wirklich. Auch, wenn der eine oder andere meiner früheren Mathelehrer ob dieser Aussage gerade leicht verstört zusammengezuckt ist. Zugegeben, früher konnte ich dieser Liebe nie so recht Ausdruck verleihen. Und dennoch: sie schlummerte in mir. Immer schon. Was ich wohl zu Schulzeiten nicht wissen konnte, aber schon ahnte: Mathematik, das bedeutet nicht nur die Lösung aller Probleme (das ist ja bekanntlich die 42 – wurde übrigens auch gerade mathematisch bewiesen, das nur am Rande!). Mathematik löst nun endlich auch nicht-glatte Probleme.

Und wenn es eins im Leben gibt, das wir nicht brauchen können, dann sind es doch wohl nicht glatte Probleme. Seit jeher sind wir umgeben von ihnen: Klimakrise, Wirtschaftsabschwung, Ölpreis, aber vor allem: Wie kann die Urlaubsplanung optimiert werden unter Zuhilfenahme von Brückentagen?

? Alles eine Anhäufung nicht glatter Probleme. Der morgendliche Blick in den Spiegel: Eindeutig ein nicht glattes Problem. Ein sehr nicht glattes Problem. Doch da wird nun geholfen: Eine wackere Mathematikerin hat sich angeschickt, an der schmalen Grenze zwischen Numerik und Analysis (also der Anzahl der Falten geteilt durch die Fläche der Gesichtshaut, so was in der Art) dem nicht glatten Problem also den Kampf anzusagen. Sie nennt ihr Projekt LAHACODE – und damit ist dann ja wohl alles gesagt. Der Lahacode wird, Achtung Zitat „innovative numerische Methoden entwickeln für nicht-lineare partielle Differentialgleichungen, die komplexe Phänomene in Natur und Technik beschreiben.“

Die nicht–glatten Probleme gehören bald der Vergangenheit an, dem Lahacode sei Dank

Beispiel: Pubertät! Ein komplexes Naturphänomen, selten glatt, nie linear, der Kampf beginnt jeden Morgen aufs Neue. Räum die Wäsche weg, die Spülmaschine aus, dein Zimmer auf. Lauter nicht glatte Probleme. Der Blick in den Spiegel ist auch beim Pubertier ein nicht glattes Problem, häufig von Kratern durchsetzt. Ob der Lahacode hier helfen kann? Kein Zweifel, die nicht–glatten Probleme gehören bald der Vergangenheit an, dem Lahacode sei Dank.

Wer sich also jeden Tag aufs Neue auf den schmalen Grat zwischen Numerik und Analysis begibt, über nicht glatte Probleme stolpert, E-Scooter etwa, lästige Nachbarn, unliebsame Kollegen – dem sei der LAHACODE ans Herz gelegt.

Und wisst ihr, Freunde der Mathematik, wie dies alles überhaupt nur gelingen konnte? Ein bekannter Mathematiker wurde mal gefragt, warum er all diese Mühe auf sich nimmt? Wie denn das sei, wenn dann so ein Problem gelöst ist? Ja, wie fühlt man sich dann? Kurze Pause. Grinsen. „Dann freut man sich!“ War die Antwort. Wie gesagt, ich liebe die Mathematik!